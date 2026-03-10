黑丝OL搭港铁靓鞋堕轨 职员一招应急竟令她「造型全毁」？网民爆笑：恭喜解锁港铁隐藏装备｜Juicy叮

返工繁忙时间搭港铁，人多挤迫在所难免，有港女在社交平台分享上班时，被一名「阿婵」意外踩甩其中一只鞋，该靓鞋更直坠路轨，黑丝造型的事主慌张之际，港铁职员的暖心一招解围掀起热议，亦意外解锁一项港铁隐藏装备，帖文至今已累积逾78万次浏览及1.5万个赞好，事主幽默的分享令一众网民笑中有泪。

黑丝OL搭港铁靓鞋堕轨 职员一招应急竟令她「造型全毁」？网民爆笑：恭喜解锁港铁隐藏装备↓↓↓↓

该位女网民在社交平台发相发帖表示，在上周四（5日）搭港铁返工，当时为早上8时20分左右，她在青衣站登上开往机场的机场快线列车，她忆述：「个人已经入咗车厢，后面个阿婵一嘢踩甩咗我左脚只鞋。」最不幸的是，这只鞋并非普通飞脱，而是「跌Ｘ咗落条隙，直插月台深深处」。

从事主上载自己甩鞋后的尴尬相片可见，当时她一只脚穿著黑色时尚漆皮鞋，另一只脚只剩下黑色丝袜，孤零零地站在月台边缘，望著深不见底的月台罅隙，场面既无奈又惹笑。

阿婵有道歉 事主：好嬲

虽然事主当刻「好嬲」，但她表示：「阿婵有道歉同埋有唔上车留低睇下有咩帮到我，所以我只系西咗佢几下面。」她随后到客务中心求助，没想到迎来整个故事最幽默的一幕，「个男职员听到我讲甩咗只鞋个阵，feel到佢好想笑但努力压住嘴角」。

不久后，两名职员拿著电筒和长夹到场，可惜由于安全规定，要等下一班车驶过后才能尝试搜索，职员更表示如果找不到，便要等收车后才能派人落路轨寻找，最终，即使职员们认真搜索，还是找不到失鞋的踪影。

黑丝配白拖鞋 网民大赞职员贴心

正当事主徬徨之际，港铁职员的暖心举动让她大为感激，「喺度想多_谢呢几个地铁职员，佢哋仲借咗对拖鞋畀我著住先」。

从她分享的第三张相片可见，她穿著黑色丝袜的双脚，套上了一对白色胶拖鞋，这个充满违和感的「时尚造型」瞬间成为网民焦点。事主其后补充，已即时联络家人带来替换的鞋履，并将拖鞋归还职员。至于失鞋，她后来已致电港铁表示即使找到也不用归还，因「另一只鞋我已经掉咗」。

改张敬轩《樱花树下》歌词赠庆

帖文引发热烈回响，不少网民直言「对唔住，我笑咗」，更有网民表示：「睇到男职员压住嘴角果段，我已经系地铁车厢压唔住嘴角向上咗...」

事件中最引起共鸣的，莫过于不少网民分享自己或朋友的「跌嘢落路轨」经历，包括蓝芽耳机、电话、甚至同样是鞋，有网民分享十年前的类似经历，称当时踩甩她鞋的男生「陪我赤住一只脚咁出闸买鞋」，事主趣怪回复：「哗，咁浪漫嘅，有冇下文先」。

有网民更将事主的经历以张敬轩的《樱花树下》改编成歌词：「地铁有一个阿蝉，贴在你身边，惊慌到踩咗向前，鞋就跌落了车箱边。」获事主大赞要「Pin咗佢」。

网民：港铁「借拖鞋」传闻竟是真？

不少网民分享自己或朋友也曾获借港铁拖鞋的经历，令「借拖鞋」这件事成为一个都市传说般的话题，而事主经历亦解锁港铁这隐藏应急装备，有网民称：「我老公都试过, 职员都借咗对拖鞋比佢。」另一位网民提到朋友的经历，更具体地描述：「重点系只人字拖劲大只，个朋友又细粒，只鞋佢系着唔实。」

除了事主本人感谢职员外，有网民也认为这个举动充满「细心关怀」，这也引发了网民的好奇，有人研究拖鞋的新旧：「我研究过对拖鞋系新嘅，我估港铁系有啲士啤拖鞋放喺度, 借畀人著。」

事主其后澄清她获借的是旧拖鞋，更让网民猜测「唔知系职员私人借畀我定点」，甚至有网民开玩笑地夸大港铁的服务：「相信还有长裤，外衣，假发！」。

网民笑爆：最紧要对袜冇穿窿

不少网民又提到的「重点」，是庆幸事主的丝袜没有穿窿，有网民抵死地说：「sis丝袜无穿窿，四舍五入约等于唔尴尬」，「警世：唔好以为穿隆袜着入面，人哋睇唔到，意外既嘢好难讲。」

事主也借此经历呼吁大众：「唔该大家上地铁同前面个个保持距离ok？？？机场快线大Ｘ把位啦，阿婵你咁心急系做咩？」

来源：cheryl_jaewon＠Threads