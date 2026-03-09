红磡殡仪馆附近马路 载纸扎祭品纸箱神秘移动？ 网民眉精眼企发现动力来源｜Juicy叮

红磡殡仪馆附近马路，日前被拍摄到载有纸扎祭品的纸箱，在大白天下离奇自动向前行，难免令人左思右想，思前想后，穿凿附会到灵异事件上。有网民吓人地形容情况如「白日见鬼」，也有人尝试理智地认为是「AI（人工智能）技术」。眉精眼企网民则经细心观察后，终于发现到纸箱的动力来源。详情见下图及下文：

红磡殡仪馆附近马路 载纸扎祭品纸箱神秘移动？ 网民眉精眼企发现动力来源逐张睇↓↓↓↓

网民：咁猛？

楼主日前（6日）在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」上载短片发帖，神秘地留言指「天地无极，乾坤借法。遁地！！！」。

网民对纸箱会自动移动大感惊讶，纷纷发问「咁猛？」、「乜料？」，甚至直言「有鬼！」、「日光日白走出嚟吓人，真系鬼马」、「好猛㖞」、「大酒店系猛啲嘅」、「日光日白都有鬼呀.....好猛呀～」，有人更加惊问「（农历）7月14（鬼节）咁快到喇咩？」。

有人更言之凿凿地称「白日见鬼，一定有冤情」，还危言耸听地表示「会有啲嘢你见唔到，附近，好猛！」。

网民：无人驾驶呀

有唔信邪的网民则作理智分析，指「依家兴呀，无人驾驶呀」、「智能运送」；还有人幽默地指这几个是「盲盒」，甚至是「传说中嘅走鬼」。

还是有眉眼企的网民经细心观察，发现到纸箱的动力来源，称「可想而知系一个好瘦弱嘅老人家拖住𠮶一堆纸箱，一啲都唔好笑」、「咁啱遮住咗个人啫，冇嘢嘅」、「见到从旁推车步行时揈紧只手喇😄」、「呀婆拖纸皮箱」。

资料来源：Soso Chan＠facebook车cam L（香港群组）

