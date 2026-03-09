港铁月台变擂台 大妈同手同脚起飞脚 卡通男节节败退叫阵反呛 结局估你唔到｜Juicy叮

港铁荔景站月台变擂台，现场拳来脚往，一名「武功盖世」的口罩马尾大妈，施展同手同脚起飞脚绝技力敌一名穿卡通连身衣的男子。卡通男在节节败退下输人不输阵叫阵反呛，结局估你唔到......详情见下图及下文：

港铁月台变擂台 大妈同手同脚起飞脚 卡通男节节败退叫阵反呛 结局估你唔到逐张睇↓↓↓↓

楼主：hi hi碰碰开拖事件

楼主前天（7日）在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」上载短片发帖，留言指「港铁站hi hi碰碰开拖事件：白卡盟主VS中年阿姨！！」。

短片长约33秒，人来人往的荔景站月台突然变成擂台，大妈和卡通男无视路人安危扭打起来，拳来脚往。起初，大妈一手捉著卡通男手臂，一手作势攻击。其时，卡通男转身反击，以手机击中大妈头部。功架十足的大妈顿时怒气飙升，爆粗后同手同脚起飞脚狂攻。

卡通男中场执袋挑衅：嚟吖！

节节败退的卡通男输人不输阵，在大妈准备调头偃旗息鼓之际，一边拾回地上随身袋一边挑衅「嚟吖！」，结果再度撩起大妈的怒火，怒喝「臭X！嚟吖！」，立即再次起飞脚猛烈反击。卡通男几乎走避不及，但在短片结尾，仍然高声抛下一句「等我出去先入嚟啊！」攞尾彩完场。

网民判「阿姨完胜」

短片在网上疯传，网民紧张观战，直呼「阿姨完胜」。有网民戏称这次对决为「武当 VS 峨嵋」、「降龙十八掌 VS 黯然销魂掌」、「咏春灭绝师太大战白卡道人」或「春丽姨姨大战松弛熊」、「手机扑人😂」。

更有网民把大妈喻为「春丽阿姨」，腿法称作「荔景无影脚」，另有人坦言「第一次见松弛熊打交」、「松弛熊输咗」。

根据《港铁附例》第28H(A)条，「不得使用任何威胁性、粗秽、淫亵或使人反感的言语，或闹事、行为不检、行为不雅或作出使人反感的行为」，违者最高可罚款5000元。

另根据《公安条例》第25条，「在公众地方打斗」，任何人在公众地方参与非法打斗，即属犯罪，一经循简易程序定罪，可罚款5000元及监禁12个月。

资料来源：Soso Chan＠facebook车cam L（香港群组）

