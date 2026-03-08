港铁电脑男车厢乱吐「指甲弹」 好声好气劝止无效 港女运丹田气成功伸张正义｜Juicy叮

港铁车厢惊现乱吐「指甲弹」核突男，边用手提电脑边咬手指不特止，还把咬甩的指甲吐在左右两边。坐其身旁的一名「高级大人」女乘客在好声好气劝止无效下，透过运丹田气力斥，成功伸张正义，喝止恶行。网民大力表扬，齐声赞叻猪。详情见下图及下文：

港铁电脑男车厢乱吐「指甲弹」 好声好气劝止无效 港女运丹田气成功伸张正义逐张睇↓↓↓↓

楼主：做咗高级大人会做嘅事

楼主早前在社交平台Threads以「地铁大战」为题上载相片发帖，留言指「话说今日做咗高级大人先会做嘅事——就系同乘客表达不满」。

楼主讲述详情时表示「是咁的，由上水站上车，坐落二人位，另一个位已经坐咗一个男士。过咗一个站，佢开始攞部Laptop（手提电脑）出嚟睇嘢，一路睇一路咬手指甲，不特止，佢咬完仲要将块指甲掉落左／右脚边😵」。

震惊的楼主称「哗，忍多一个站，终于忍唔住好声好气、细细声同佢讲：『唔好意思呀，麻烦你可唔可以唔好咬手指甲然后掉落地？因为好唔卫生😅🙏🏻』（指一指地下）佢望一望我，冇出声，停咗冇再咬。个样好不屑。（佢个样系听得明但唔想停）过咗几秒，又再将手放近个口。咁我就再好细声，转用普通话问佢：『你听得懂吗？🥺』佢好串咁话：『听不懂！』」。

楼主接著讲述后续情况，指「由丹田发力：『我是说，请你不要再咬手指甲了好不好！你咬完再扔到地上！很不卫生！』」。

电脑男：可以不要那么大声吗？

楼主讲述对方反应「个男人即刻劲细声：『可以不要那么大声吗？😠』，我：『你刚才说听不懂，我怕你听不懂又听不到，所以跟你再说一遍😀。谢谢🙏🏻』。佢都系：『可以不要那么大声吗？谢谢！』，佢可能发现惹著个癫婆，都系唔好搞咁多嘢，终于都停咗冇咬，然后喺大学站落咗车」。楼主在帖文结尾时表示「你咬指甲食返落肚唔紧要，但咬完扔落地冇公德心呀嘛😵」。

网民：好勇敢嘅高级大人

对于这场涉及公共卫生及个人礼仪的「地铁大战」，引起不少网民的共鸣，有网民肯定楼主的勇气，指「Respect（尊敬），好勇敢嘅高级大人！面系人哋俾👍」、「做得好」。

有网民接著指「好声好气讲系唔会听」，楼主也现身表示：「我一开头都谂住系人都要面，好声好气同佢讲，点知扮唔识听。冇计啦😟惟有大家一齐样衰😟面斥不雅」。

楼主：初时以为撩鼻屎

另有网民则重点谴责电脑男的「冇公德心」。楼主还在回应栏补充，「我初时都以为佢撩鼻屎，所以我系有拧个头过去、正眼望住佢究竟做紧乜。而佢发现我望佢，都有望返住我。初时以为咁样眼神示意，会令佢唔再咁做，但原来系自己天真咗，佢系继续咬继续掉😵所以先有以上对话」。

资料来源：thefungsnichijou＠Threads

