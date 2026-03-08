豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮

中六合彩是不少人的横财梦，昨日（7日）便有市民重槌出击，豪掷2000大元买下18「实发」张电脑飞冀能一夜致富，结果却只中了双位数字的彩金，在网上发文自嘲一番。网民则已如看透世事般，对这番「巨额」落注行动作出动情苦劝。详情见下图及下文：

6张复式12张单式

昨晚搅珠的六合彩（搅珠期数：26/026）连续4期无人中，多宝奖金累积近2800万元，若一注独中，头奖奖金达3600万元。最终搅出12、15、18、22、28、37，特别号码 : 31。有1.5注中头奖，每注派23,626,540元；二奖3.5注中，每注派711,210元；三奖194注中，每注派34,210元。

有人欢喜有人愁。楼主昨晚（7日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「打败99%香港人，$2000中$40」。相中见到楼主重槌出击2000元，共买下18「实发」张电脑飞。

当中6张属复式，包括4张7个字（每张总额70元）、两张8个字（每张总额280元），其余为单式，合共有11张10注（每张总额100元），和1张6注（总额60元）。

网民：要中廿蚊都会中

面对这场「巨额」投入与「微薄」回报的输多赢少强烈反差，网民各自抒发自己的落注心法。

当中有人质疑「巨额」投入，看透世情地指「冇必要买咁多嘅，要中嘅20蚊都会中」、「一向都买20蚊......要中廿蚊都会中」，强调中奖与否与投入金额无关，更关乎运气。

网民：系你就系你！

有人更加以「命里有时终须有」的玄学角度去看，指「条命无嘅，真系安慰奖都唔易中」、「系你就系你！ 唔系你就唔系你！搞咁Ｘ多嘢做乜Ｘ嘢」。

尽管投入与回报不成正比，但也有网民积极地看，认为收回40大元「好过无」，也心水清地指「真呀，起码有2000蚊闲钱输」。

资料来源：dicky0705＠Threads

