大埔鹭鸟「猪油放题」 包围货车抢食肥到似企鹅？ 街坊列明地点：每朝都系咁｜Juicy叮

大埔鹭鸟「猪油放题」 包围货车抢食肥到似企鹅？ 街坊列明地点：每朝都系咁

更新时间：13:58 2026-03-07 HKT
发布时间：13:58 2026-03-07 HKT

大埔出现街头「猪油放题」奇景，一批鹭鸟包围货车尾板抢食肥膏，只只肚满肠肥似企鹅。有街坊列明事发地点，并指这帮鸟为惯犯「每朝都系咁」。详情见下图及下文：

楼主：啲肉俾啲雀食晒

楼主日前（ 4日）在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」上载短片发帖，留言指「司机：你再唔返嚟，啲肉俾啲雀食晒㗎啦」。

有网民认出现场为「大埔富善街停车场」、「富善街市」、「咁像富善街个咪表场」附近，片中见到数只鹭鸟正围绕货车尾板上，一堆载于胶篮内看似猪肉下栏的肥膏密密食；路旁有好奇的路人正举机拍摄这场鹭鸟盛宴。

有街坊在回应栏进一步透露，指出「基本上每朝都系咁」、「日日都有㗎啦！喺富善街停车场」。由于场面荒谬又滑稽，有网民笑说「几好，不过猪皮应该好难消化」，有人甚至形容这是「猪油渣放题」，戏称这是鹭鸟「自助餐」。

网民：卖给人类的都是牠们的口水

也有人从环境卫生和食物安全角度去看，直言「啲病毒就系咁嚟的」，担忧「雀屎汚染呀！！」、「卖给人类的都是牠们的口水」。

有心水清的网民则观察到「从前鸟很怕人，更不会在城市地面活动找食。现在鸟权很大，人类不能对牠有侵害性...久而久之，已成了城市常境」。

资料来源：Soso Chan＠facebook车cam L（香港群组）

