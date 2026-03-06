同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁｜Juicy叮

同居一年见真章。港女在网上发出女朋友心声，力数男友零家务贡献，当中在盛怒下爆料，指对方食宵夜后竟然咁样挞落床，网民看后嘲笑男方实为极品，做人「懒到出汁」。详情见下图及下文：

同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁逐张睇↓↓↓↓

楼主：一次床单无换过

楼主今天（6日）在社交平台Threads以「同居」为题发帖，留言指「同居一年，见识到一个人几咁垃圾。呢一年，一次床单无换过，一次尘无吸过，一次清洁都无做过，一次日用品都无买过，租、水、电、网费全部都系我交晒先，碗同衫都系叫先会洗」。

楼主续指「成日落街食完宵夜返到屋企一身油烟味都照达落床，试过留低啲家务俾佢做，然后Po story（在网上发文）公审我为咗「迫」佢做家务就洗晒衫留俾佢晾同留低啲碗俾佢洗，仲有数不尽嘅难顶事件…」。

楼主表明「所有家务我都识做，唔介意去做，但咁样同我自己独居有咩分别？分担唔到不但止，仲要加重我负担，连情绪价值都无」。楼主并在回应网民时重申「无论系男定系女都唔应该所有嘢一方做晒」。

网民：做紧免费工人㖞

这段「血泪史」曝光后，迅速获网民关注。不少网民同情楼主，纷纷留言劝其「拍拖惨过单身就该离开，恭喜楼主醒觉」。

有人如同一个鼻孔出气般提醒「早走早著，佢唔系揾人同居，只系揾褓姆」、「同独居有乜分别？你而家做紧免费工人㖞，我屋企请钟点，两年无加价都$120一个钟啦」、「唔知以为你拍紧拖，原来做紧工人」、「当你系工人」。

同路人分享类似经历

有网民更加笑问：「唔系好明有咩值得喺埋一齐，你全家人喺佢手上啊？」，获楼主回应「po（发帖）出嚟为咗俾大家ｘ到我可以决心离开😇😇😇」。

还有同路人分享类似经历，自爆「同居5年。。。。佢都系只洗衫晾衫，其他一律唔做。。。。。」；有人更详细描述了前伴侣不洗澡、不打扫的「奇葩」行径，并总结：「呢啲人你同佢一齐只会内耗嚟嘅咋，你唔好谂住改变佢因为你改变唔到佢」。

网民倡好好倾下工作分配

不过也有网民提出不同观点，留言「你唔介意去做但系你打呢篇文出来，其实你好介意一个人做晒，最好坐低好好倾下点分配工作」，建议双方应加强沟通。

部分网民则从更实际的角度分析，认为这种同居生活反而会增加负担，如「你独居都系洗自己衫／碗，床单唔使被人整污糟，水电费减半，日用品杂费减半，连个地下都干净好多啦！？」。

资料来源：waokjuhbb＠Threads

