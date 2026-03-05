阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮

有网民昨日（4日）在社交平台发帖，图文并茂地「公审」一位在连锁快餐店内的老翁，指他「买杯奶茶7蚊，享用自带面包，1杯免费水坐足1小时」，结果狂吸逾千留言，掀起意想不到的激型争辩。

阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转↓↓↓↓

事发于昨日（4日）上水天平邨一间连锁快餐店，有网民于「清涛苑清河邨&祥龙围」FB专页发帖指一名老翁「自来食物」，用快餐店的会员卡，「买杯奶茶7蚊，享用自带面包，1杯免费水坐足1小时」，楼主又指，该长者「离开时有人执枱，阿姐做到谷L气」。

楼主斥7蚊买奶茶「自来食物」霸枱1小时

楼主更上载了多张「证据」相片，从相片可见，一位老翁独自坐在二人卡位，正在进食一个面包，而他的餐盘上，放著一杯快餐店的装奶茶的白色瓷杯及一杯水。

楼主在该老翁离开后亦有拍照，显示他餐盘上留下了空杯、水杯以及相信是装面包的胶袋。最「画龙点睛」的是相片，楼主拍下一名女职员正在清洁该餐桌，并在职员的脸上加上一个怒火中烧的「爆粗」表情符号，以印证他口中「阿姐做到谷L气」的说法。

此外，楼主亦特地拍下店内张贴的告示，告示上清晰列明非该快餐店食品或饮品，「请勿携带入内进食」以及「不准摄影」。

狂吸逾千留言 风向逆转

帖文发布后，短短一日便引来逾千则留言，但风向却完全出乎楼主意料，不少网民引用楼主自己拍下的「不准摄影」告示，质疑他「自己都犯规」：「下面都写住不准摄影咁你...？」、「都话不准摄影，你影人，咪一样犯例。」有人更讽刺地说：「人哋有消费有乜问题丫......你个能样睇清楚未丫不准摄影丫......又系一个文盲。」

面对网民指其违规摄影，楼主亦留言反驳：「你地班傻西，成日话影相影相，其实XX四面都系落地玻璃，我企门口影入去，有咩问题？公众地方唔影得相咩？」

有网民指，老翁花了7元购买奶茶，已是店内顾客，「7蚊都系顾客，你凭乜嘢要网暴老人家？」、「起码都有买杯奶茶，唔系无帮衬」。不少人认为应对长者多加包容，体谅他们可能收入有限或感到孤独，只想找个地方歇脚，「老人家一个，想出嚟唞吓气。佢都有帮衬买一杯饮品，何必处处逼人呢？」「人哋每个月都系攞四千蚊，唔系个个啲仔女都孝顺㗎嘛。」

有网民则从社会层面分析，认为事件反映香港缺乏让长者休憩的公共空间：「香港地方少，一间公屋七八个人住，老人家冇钱去酒店下午茶，想出去坐下都要公审？！」

楼主观察一小时反被质疑 网民：你咪又系坐咁耐

楼主的描述亦受到质疑，有人怀疑职员是否真的「谷L气」，「白痴，阿姐点会做到谷气，佢斋坐唔买野，阿姐仲做少D添，你自己唔抵得颈啫」。有网民更认为，楼主花一小时观察老翁的行为本身就十分无聊，「佢坐咗一个钟，即系你都坐咗起码一个钟啦！你又有咩帮衬呀？」、「不过最好笑系佢用咗一个钟去观察，真系好得闲」。

亦有网民支持楼主 斥「占座」影响生意

楼主亦有留言反驳坚持自己的立场，认为快餐店需要交租，并非善堂，亦有部分网民认同楼主的看法，认为不应纵容在快餐店内长时间占用座位的行为，有人直言，老翁的行为会「影响其他食客不帮趁」，反问：「d老人家霸住晒d位，点去帮衬呀？？」

有网民认为，体谅长者与餐厅商业营运是两回事，不应混为一谈，有人留言力撑楼主：「老人家年纪大唔系籍口，人地打开门口做生意架，集团蚀钱系咪您呢d正义L去赔先。」有网民更讽刺那些批评楼主的人是「慷他人之慨」，建议有需要长时间休息的人应移步至公园或社区中心，「要坐就去公园，去社区中心啦～」。

来源：清涛苑清河邨&祥龙围facebook