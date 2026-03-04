旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：16:38 2026-03-04 HKT
发布时间：16:38 2026-03-04 HKT

有网民昨日（3日）在网上发「警世po」，他在旺角遇到3名少女组成的疑似诈骗集团，楼主警告，有诈骗集团在旺角、钻石山等港铁站出没，手法新颖，专门针对男性，而网民的讨论焦点，却意外地落在骗徒的外貌，与及楼主的「核弹级」点评。

帖文一出迅即疯传，发布仅一日已狂吸近百万浏览，大量网民留言成为热话。

旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉↓↓↓↓

有网民昨日（3日）在社交平台发帖表示，自己先后在钻石山及旺角港铁站遇到同一类型的诈骗手法，他指出，会有几名年轻女子一组行动，其中一人会上前「拍你膊头」，然后解释「佢同friend打赌输咗，要加三个男仔入wts group」，意图索取你的WhatsApp联络方式。

楼主直指，这是一个骗局，目的就是「呃你资料同钱」，并总结「应该系诈骗或者传销Ｘ」。

几名年轻女子一组行动

根据楼主上载的影片看到，涉事的女子们外表年轻，其中一位留著及肩短发，配戴眼镜，身穿深蓝色卫衣及黑色短裙，斜揹一个浅色布袋；另一位则有著一头浅啡色长发，身穿灰色紧身长袖上衣；还有一位背对镜头的女子，则穿著白色上衣外搭一件灰色背心、深色裙及一个啡色金属扣的小方包。

楼主称，她们看似是「大学毕业左右嘅年纪」，而且操流利广东话，并非内地人。

事主对少女样貌描述成焦点

不过，整个帖文最引人热议的，并非诈骗手法本身，而是楼主一句充满「黑色幽默」的描述：「佢哋专揾几个唔系好靓嘅后生女仔黎呃人。」

此话一出，立即引爆网民笑点，纷纷留言「点解成句野咁好笑」，有网民称赞楼主「若无其事咁将对人既侮辱，用自身经验之谈同细心提醒大众既语气嚟包装，已经超越咗闹人唔用粗口既境界。」楼主本人亦大方承认，这是他刻意埋下的「搞笑位」。

这句「神点评」让不少网民直呼「侮辱性极强」、「伤过呃人本身」、「Mental攻击堆骗徒」，有网民更笑称这是对骗徒的「公开处刑」。

网民：「唔靓女」是减低戒心策略

有网民则理性分析，认为这可能是一种策略，「唔揾靓女做利诱降低市民戒心，令成个骗案更写实更贴地」。

另一位网民亦分享类似经历，指自己遇到时，「望完佢个样第一个反应系我要帮下佢...如果唔系以佢个样可能问十世都冇人比（畀）」，结果给完资料后，没想到对方竟用公司电话持续骚扰数天。

全港多区现踪 骗案变体涌现

综合大量网民留言，发现类似骗案已在全港多区出现，包括旺角TOP商场、MOKO、朗豪坊、形点(YOHO)及启德Airside等，其手法亦有不同「变体」，例如有网民遇过对方声称要「拖陌生男仔行街」，或「要加12个唔同星座既人WhatsApp」。

不少网民警告，骗徒取得电话号码后，后续可能会进行传销、推销美容或健身课程，甚至诱骗受害人进行投资，有网民解释：「有啲男仔dry咗好耐，如果啲女又咁桥啱佢眼缘，以为有得发展，约下约下就会上当。」

事件在网上曝光后，有网民提醒，「而家喺threads度扬咗，佢哋之后可能会转玩法，改梗小小嘢，会出现变体，大家小心」，不少网民纷纷提醒，面对这些层出不穷的手法，最好的应对方法始终是保持警惕，直接拒绝，正如楼主所言：「无需理会佢哋，直接无视，当佢哋透明即可。」

来源：anson_mkh＠Threads

同场加映：启德「美女党」被追击踎地求饶：「我求求你们，别拍了！」孭名牌袋疑专呃长者↓↓↓↓

 

