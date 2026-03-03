香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮

一年一度的香港珠宝展昨日（3月2日）开锣，社交平台Threads及小红书疯传多段影片，直击其中一间日本人气珠宝商的摊位，遭买家以「丧尸式」疯狂围堵抢购，有阿叔更将胶篮变作头盔冲锋抢货，场面极度墟冚。

香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场↓↓↓↓

香港珠宝展由贸发局主办，采用「两展两地」模式，昨日开幕的为第12届「香港国际钻石、宝石及珍珠展」，地点在亚洲国际博览馆，而第42届「香港国际珠宝展」则于明日（3月4日）在湾仔会议展览中心开锣。

邻居参展商直击：每次都跟战争一样

一间日本人气珠宝商的摊位，遭买家以「丧尸式」疯狂围堵抢购的画面，昨日（2日）在多个社交平台疯传，成为网民热话。

在该人气摊位隔壁的参展商，于Threads上发布了第一手直击影片，并配文「珠宝展挤压现场，夸张」，同时幽默地庆幸自家摊位「很安全」，有丰富参展经验的楼主又补充，该摊位「每次都跟战争一样」。

从其影片可见，该日本公司的摊位前人头涌动，完全被围得水泄不通，现场情况墟冚，大批买家将摊位挤爆，影片更捕捉到一名阿叔，疑因抢购太投入，竟将白色胶篮倒转笠在头上，状甚狼狈，成为全场焦点，其他未能挤进核心范围的人，则纷纷举起手机拍摄。

网民：唔使钱？

帖文引来大量网民留言，有人好奇是否「唔使钱？」，楼主则回应指「要很多钱」，有网民问是否「特价！？」，楼主笑称「也没有，但可以抢到一手货」。有网民追问「有什么宝贝要这样抢？」楼主回复表示，该摊位主要售卖「二手珠宝首饰、裸石、成品都有」，因价格吸引，每年都吸引大批行家及买家疯抢。

对于现场的混乱情况，有网民担心「咁乱，比（畀）人偷咗都唔知」，楼主亦坦言「这个确实很常发生」，楼主又观察到，在展览还未正式开始时，「有些人已经偷钻进去抢货了，才造成推挤。」

混乱的场面让网民不禁质疑「珠宝展保安这么儿戏」，楼主无奈表示是「饥渴的客人不受控」，有人更将现场比喻为街市，直言像「工展会美食节」或「菜市场」，楼主则幽默回复，这是个「昂贵的菜市场」。

另外，内地社交平台小红书亦有网民发布影片，从另一角度记录了这场抢购战。从影片可见，不少买家一早就在摊位附近蓄势待发，一到开卖时间，便立即一个箭步冲向摊位，熟练地拿起参展商提供的白色胶篮，然后马上在饰柜前大手扫货，其速度及熟练程度，犹如超市开门抢购特价货，发文网民亦写道：「谁家摊位这么热闹啊，人山人海，一如既往。」

官方帖文感谢支持 买家：价钱真的超便宜

有趣的是，该日本人气珠宝公司自己也在Threads发布了现场影片，从员工视角近距离拍摄墟冚人潮，并配文「Day 1，感谢大家支持」。画面中，无数只手越过柜台，将一个个白色胶篮递向员工，急不及待地要将心头好「扫」入篮中，场面相当震撼。

在其帖文下，有网民同样好奇「这家是免钱吗？」，但随即有买家现身说法，大赞「我有买过，价钱真的超便宜」，似乎揭示了疯抢背后的原因。

来源：Threads＠susu_huang1115、kasumi.blair_、小红书＠77爱宝石



