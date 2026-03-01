「借钱党」拖两女杀入青衣屋邨 周街向长者攞$100买蕃茄 网民怒爆详细行踪警世｜Juicy叮

一名怀疑「借钱党」衣著光鲜的女子，近日自称游客，拖著两名一大一细的女童杀入青衣屋邨，周街向长者落手，开口攞100元买蕃茄。网民似乎知悉骗徒的行骗手法，特地详细揭露其行踪警世。详情见下图及下文：

「借钱党」拖两女杀入青衣屋邨 周街向长者攞$100买蕃茄 网民怒爆详细行踪警世逐张睇↓↓↓↓

楼主：专向公园公公婆婆埋手

楼主早前在社交平台facebook群组「青衣街坊吹水会」上载相片发帖，留言指「大家认住呢个女人，带住两个囡，专向公园公公婆婆埋手，头先喺（长安邨）安海楼下公园问公公婆婆攞$100，话嚟旅游但要买蕃茄食㖞，冇就问攞几十」。

正义的楼主续指「我追过去叫佢拎返啲钱出嚟，就扮听唔明广东话，跟住我攞电话出嚟影佢话报警，佢先攞返啲钱出嚟，跟住即刻走」。

街坊见过喺长发揾食

楼主提醒「大家小心屋企老人家被骗#后尾街坊话见过依个女人喺长发（邨）揾食。#麻烦大家帮手share（分享）俾身边老友记以免受骗🙏🏻🙏🏻🙏🏻」。

网民和应楼主的的呼吁，强调「大家都要小心呀，一蚊都唔好俾呢啲人呃呀」，并怒斥「好人好样做呢啲」、「好熟面口，著得咁光鲜，问人攞钱？」，形容「呢啲人无自尊可言，为咗𠮶一百几十蚊」。

网民：青衣海旁翠怡商场出没

除了街坊提供的长发邨出没地点外，不少网民热心爆料，指曾于青衣海旁和青衣翠怡商场见过涉事的「借钱党」——「两点钟我喺海旁跑步都见到佢哋」、「刚见到喺系翠怡商场」。

网民：元朗锦上路周围问人攞

另有人在远至元朗的锦上路也曾见过其踪影，留言爆料「系呢个大妈。。之前喺锦上路周围问人攞没人睬佢，佢走咗去青衣？」、「呢条友，在锦上路活耀过3星期，成日拖个妹妹出嚟话跌咗银包，小妹妹饿，可以俾10蚊买面包」。

楼主于是补充「可能转车转到过咗嚟青衣」，并指「头先唔知，以为佢系社工嚟㗎，坐喺度几关心啲老人家」、「佢头先扮晒关心啲公公婆婆坐埋去㗎，一大班公公婆婆一齐坐，佢都够胆摄埋去㗎」。

楼主进一步爆料「我走埋去问佢攞返钱，佢仲问我啲公公婆婆系我边个」、「𠮶两个细路女好配合佢阿妈㗎，头先佢阿妈喺度呃紧人钱嘅时候，佢两个坐响隔篱，阿妈一呃到人哋钱佢就即刻跟住走」。

资料来源：Mung Mung＠facebook青衣街坊吹水会

