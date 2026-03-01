北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮

北部都会区将有不少公共屋邨落成。其中位于古洞北新发展区的公屋「古隽邨」预计今年起陆续竣工。「古隽邨」的最新建筑进度近日在网上曝光，网民对这个北都屋邨大感兴趣，有人甚至流口水地扬言愿做「开荒牛」。详情见下图及下文：

北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」近况曝光 网民流口水愿做开荒牛逐张睇↓↓↓↓

古隽邨2月底近况

社交平台facebook群组「香港公营房屋讨论区」的版主早前上载相片发帖，留言指「新公屋 古隽邨 2026-02-22」。相中远眺「古隽邨」，地盘大厦拔地而起，附近配套设施亦在密锣紧鼓施工。

毗邻港铁未来古洞站的「古隽邨」，位于古洞北第19区，将提供12座共9000个单位，预计今年至明年（2027年）分阶段落成，可共容纳2.3万人。

网民：环境好似唔错

有网民对「古隽邨」感到陌生，坦言「第一次见，会唔会好难揾」、「环境好似唔错」，有人爽快回应，指出其位于「古洞站」旁。

有网民更加精警地形容「呢度真系手快有手慢无！第二个天水围，不出两年会好旺，北部都会区重点兴建。有地铁接通上水方向，福田方向，去埋锦上路站！掂！」。

有人和应指「以前大埔都系开荒牛，而家咪争崩头」，也有人流口水地表明「我自己宁愿做开荒牛享受一段宁静」。还有人兴奋地称「上咗楼等如住紧居屋啦」。

「隽」字代表杰出

房委会早前就古洞北／粉岭北新发展区首批公屋进行命名比赛，结果，两条公共屋邨正式命名为「古隽邨」与「凤凰岭邨」。取名「古隽」，「古」字代表古洞，「隽」字代表杰出，寓意古洞发展蓬勃，居民安居乐业，孕育杰出人才。

至于位于粉岭北第15区东的「凤凰岭邨」，共有6座，提供6100个单位，也预计于今年首季至明年首季分两期落成，可容纳1.5万人。取名「凤凰岭」是因为粉岭与凤凰素有渊源，例如位于粉岭的梧桐河古称「凤溪」，凤凰亦会在梧桐树上栖息，所在之地有祥瑞降临的寓意。

古洞站设于落马洲站及上水站之间

根据港铁资料，东铁线古洞站的主体工程已于2023年展开，目标于2027年完成整个项目工程。待北环线古洞站随后落成，乘客将可在古洞站转乘东铁线及北环线。

古洞站设于落马洲站及上水站之间，位处现时马草垄路与河上乡路之交界，即古洞北新发展区的市中心。按规划，古洞北新发展区内大部分人口将分布于古洞站的步行范围内。

