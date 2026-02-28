慈云山公屋户疑随地弃虱乸床褥 邻居贴手写告示怒斥 警告将出杀手锏对付｜Juicy叮

慈云山慈正邨一公屋户疑随地弃虱乸床褥，遭眼火爆的邻居贴手写告示怒斥，警告如屡劝不改，将出杀手锏对付。详情见下图及下文：

慈云山公屋户疑随地弃虱乸床褥 邻居贴手写告示怒斥 警告将出杀手锏对付逐张睇↓↓↓↓

楼主：啲虱会周围跳

楼主早前在社交平台facebook群组「公屋讨论区」上载贴于升降机旁的手写告示相片发帖，简单留下地点「慈云山慈正邨」。

手写告示先礼后兵，首句写下「请不要太自私」，继而批评有同层住户「前2日已经掉咗张有虱又污糟嘅床褥出嚟，清洁姐姐已处理咗，现在又掉，啲虱会周围跳，你自己都受害」。

告示续指出「加上新年每户都清洁家居，请自重。大家都系XX楼，住咗咁多年，再系咁一定打俾房署扣你分」。

网民：要知边户唔难

针对这件未经妥善处理的大垃圾，多数留言的网民均要求严肃追究责任，如「要知边户唔难」、「知是谁请直接通知房署不用客气」，甚至有人提议「check（查）吓呢几日有冇单位送过床褥来就得！」。

除了针对事件本身，有留言的网民乘机大呻「依家啲人自私自利，全冇公德心」、「而家我住𠮶边啲人都系...好似交差感染咁...愈掉愈过份」。

因应楼主提到的杀手锏——「屋邨管理扣分制」，在「警告制度适用的扣分项目」中，公屋户「放置任何杂物、财物或物品在屋邨公众地方（包括但不限于屋邨内任何建筑物内外的公用地方），造成阻塞或妨碍清洁工作」，初犯者会被书面警告1次，在两年警告有效期内如再犯，会被即时扣7分；而在「违例即被扣分的项目」中，「胡乱弃置垃圾」会被扣7分。

资料来源：Anson Wong＠facebook公屋讨论区

