诗人管理员吟诵生活细节 「实Ｑ文学」网上爆红 网民谂起唐伯虎点秋香｜Juicy叮

都说高手在民间。有被管理员耽误的诗人透过「实Ｑ」工作浪漫地吟诵生活细节，把日常告示升华为发人深省的诗句，守卫大厦也守卫文采与香江情怀。贴满「诗意告示」金句的升降机大堂近日在网上爆红，网民拜服之余想起了唐伯虎点秋香。详情见下图及下文：

诗人管理员吟诵生活细节 「实Ｑ文学」网上爆红 网民谂起唐伯虎点秋香逐张睇↓↓↓↓

楼主：搭一次电梯反省人生

楼主早前在社交平台Threads以「诗人管理员」为题上载「实Ｑ文学」的相片发帖，留言指「搭一次电梯，令我人生好多反省……你又钟意边一段？🤔🤔🤔🤔🤔🤔#高手在民间#舍得太好忍唔住影低攞返屋企反省#被耽误了做诗人嘅看更叔叔」。

相中见到的「诗意告示」字字珠玑，如「新䢂要珍惜，按掣勿撞击，做个责任人，安全有学识」、「夜阑人静搬枱櫈，轻轻放吓要谨慎，跌落地面声响亮，拖拉音调滋扰人，睡眠时间人平等，甜梦入睡到清晨」、「炉火煮食要小心，离开熄火要记紧」。

网民也感受这份隐藏在升降机大堂的诗意，有人认为这「好有以前香港告示嘅感觉，值得欣赏。如果香港啲广告有返呢啲句子就好嘞，起码易明又易记」，另有人感叹「感觉呢一种标语快要失传，亦都系上一代嘅香港广东话文化之一嚟」。

网民：有平仄押韵有料到

对于这份突如其来的文艺气息，有网民大赞「劲有心机，feel（感受）到叔叔真心关心住户 ´• •` ა」、「现今社会好需要平心静气来处事....这一段，看更大叔有意思👍👍」。

还有网民留意到「每首诗（？）都有押韵，作者有啲料到」，于是有网民估计「有平仄又押韵👍🏻👍🏻👍🏻，看更叔叔系唔系读文学出身㗎🤩」、「看更叔叔应该读过下书，不过人浮于事才做看更」、「佢系咪标语比赛冠军😆」。

有好联想力的网民则称「睇到，脑中突然响起周星驰套《唐伯虎点秋香》嘅节奏……个头会不期然咁郁。」、「敲住木鱼数白榄咁，劲啱beat（节奏）🤣🤣🤣看更叔叔唔通就系迷途小书僮唐伯虎？🤣🤣🤣🤣」。

Threads截图

