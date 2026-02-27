抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮

家用是家事往往不外宣，但有为人子女的近日不避嫌公开抱怨「点解家下咁多阿妈要求个仔俾$10000家用？个仔都只系揾2万零蚊」，期间并提到有家庭采用按月薪百分比上缴家用的机制，认为做法较可取。不过，有网民却因一事大力反对，认做此举更不公平。详情见下图及下文：

楼主：宁愿悭啲使出去住

楼主昨天（26日）在社交平台Threads以「家用」为题发帖分享看法，指「点解家下咁多阿妈要求个仔俾$10000家用？个仔都只系揾2万零蚊，如果真系要计得咁均真『你出去住都要啦』，咁我宁愿悭啲使出去住啦，除非屋企啲伙食真系劲好啦～🧐不过有时都要衡量下父母为自己付出多少嘅」。

楼主接著指「真系难明，一啲就一蚊家用都唔收，一啲就收你半份粮咁济。我听过收人家用最公平嘅家庭，3个仔女系按%去收家用，我觉嚟个几好👍🏽」。

网民：兄弟姐妹按%俾都唔公平

然而，对于「按%」收家用的建议，网民持不同意见，直指「percentage（%）都唔公平，因为点解揾得多要俾得多啲呢？努力揾钱𠮶个要俾惩罚？」。

谈到家用多少，阿妈是否狮子开大口一事，有网民直言，部分家长「要拎自己个仔份家用嚟同其他人比较」，认为这实质是「面子问题」。

有网民则另有看法，指收取家用旨在让子女知道「呢个家佢有份需要一齐付出」，是「合理」的，但若「收家用收到为咗食个子女一笔」或金额与「搬出去差唔多价钱」则「好唔合理」，恐怕令亲子关系「只系得返钱」。

网民：妹妹月薪$8000俾$4000家用

另有人指出，若「你有份喺𠮶度住，咁你就有责任俾家用」，但也直言「如果你搬咗出去，仲要交家用呢就真系好Ｘ戆Ｘ」，更批评「揾$20000俾$10000都系戆Ｘ㗎啦」。

有网民更加自爆家事，提及其母亲声称「冇收过我地家用」，但事实上曾每月收取「1万家用」（非同住），其月薪$8000的妹妹更需缴付$4000家用。

资料来源：Threads

