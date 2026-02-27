「采青」都吊高嚟卖？ 新春舞狮唔够高「擒青」 扎扎跳似只猫 网民爆笑：像史迪仔｜Juicy叮

新春舞狮「采青」寓意生财兴旺，有公司请来队伍到办公室舞狮应节一番期间，却出现「采青」吊高嚟卖的搞笑场面，由于被采的「青」像大红灯笼般高高挂，舞狮唔够高「擒青」而像猫般扎扎跳。网民爆笑，觉得片中的可爱醒狮似迪士尼卡通角色史迪仔。详情见下图及下文：

「采青」都吊高嚟卖？ 新春舞狮唔够高「擒青」 扎扎跳似只猫 网民爆笑：像史迪仔逐张睇↓↓↓↓

楼主：只舞狮身高有限

楼主前天（25日）在社交平台Threads以「舞狮」为题上载短片发帖，留言指「出卖公司系列🙈公司请咗好多舞狮采青，其中有个同事挂得太高，只舞狮身高有限，现场睇住只狮子跳咗好多次先采到，好搞笑🙈#辛苦晒狮子」。

楼主并在回应栏补充「我公司有分大街小巷，小巷真系窄啲，可能唔够位跳高🙈🙈🙈」、「（舞狮）真系好尽责，同feel（感）到佢地玩咗全日都辛苦，都采到为止」、「向好方面谂，过程可能辛苦啲，但终会成功的！」。

网民：变咗可爱大猫猫

网民也替舞狮辛苦，感慨「呢封利是🧧真系唔易赚」。但不少人被舞狮扎扎跳的场景吸引过来，感到「睇落几得意，但当事者应该好辛苦😅」、「其实几可爱」、「睇落几得意」、「变咗可爱大猫猫」。

除了像猫，也有网民想到「迪士尼x史迪仔珍藏狮？」，甚至笑称这只是「唔够高嘅史迪仔」。

网民：要就住唔好撞爆假天花

有网民则替舞狮抱不平，指「佢哋好多都系十几岁嘅，有几个都系10后多数都系09嘅，已经好尽力去练了😭」，并指「挂到咁高，只狮跳又唔系，唔跳又唔系，一跳就撞假天花，唔跳又拎唔到，真系俾你地玩残🤣」。

另有人也体谅地称「唔算高，但挂得Ｘ啫，人哋要就住狮头唔好撞爆你假天花」、「似系惊撞到天花板，所以冇托起狮头𠮶位师兄」。

「采青」是中国传统醒狮助兴的精髓，狮子在表演中猎取挂于高处或置于盆中的利是，代表财源滚滚，金玉满堂。由于利是往往伴以青菜（以生菜为多）故名为「采青」。

资料来源：ellisbb_fwd＠Threads

