30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮

一名30多岁港男拜年时惨遭亲戚催婚，在感叹无钱无得拍拖结婚下，亮出10多万元存款身家呻穷，坦言想揾快钱拍拖去也。对于突然萌生急功近利想法，一名理智的80后网民苦劝先不如检讨开支，同时自爆月入万零蚊，花上7年成功储到100万元，以自己的故事作勉励。详情见下图及下文：

楼主：拍拖娶老婆唔使钱㗎

楼主早前在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「拜年被亲戚问到点解你仲未拍拖、结婚，我哋呢一代个个有拖拍又有仔女。我心谂拍拖唔Ｘ使钱㗎，娶老婆唔使钱㗎」。

楼主于是亮出有十多万元结余的银行户口身家截图，指「银行户口得咁多，30几岁人$100万存款都冇，我谂如果揾快钱唔系买六合彩、炒股、炒期指、投机，都唔知有咩方法可以做到啦」。

网民：人生首个100万系储返嚟

对于楼主在受刺激下萌生出急功近利心态，有网民指出「人生第一个100万一定系储返嚟」，提醒「如果有人话投资，炒股，一系Scam（骗局），一系有父干，一系吹水」，强调「冇人脉工作平平，系靠储同避开不必要开支」。

有人继续教路，称「第一个100万，最快最稳一定系靠打工或者创业储返嚟嘅。投资、交易甚至投机，只系帮你财富增值嘅『加速器』，绝对唔系一夜致富嘅魔法。我哋嘅目标系『持续、稳定咁赚钱』唔好俾亲戚打乱自己人生节奏，顾掂自己个银包同心情先，慢慢嚟比较快！加油💪」

网民：第一个百万花咗7年时间储

有网民则像人生导师般循循善诱，留言「要搞清楚自己想点。结婚？富有？人哋嘅目标或者标准其实唔关你事，不必在意。反而你自己目标有无确实努力去执行，完成到几多，先系你嘅人生」。

续指「如果你目标系$100万，要检讨下点解储唔到」。接著自爆「我80s，海啸年出身，无乜学历垃圾U（大学），无乜技能，无乜人脉。打个万零蚊工，第一个百万花咗7年时间储」。

有人则分享自身经历，指「3x岁得30万，依家月储1万5元，希望追返平2X岁无储嘅钱」。

网民：炒乜都好随时会冇晒

针对「揾快钱」的想法，有网民响警号警惕，提醒楼主「当你开始急住谂住用偏门嘅方法揾快钱，就系噩梦开始嘅时候」、「炒股票又好，炒乜都好，都预咗一样嘢，随时会一炮过冇晒，呢样嘢你要留意，唔好净系睇到人哋觉得赚到钱，就好想分一杯羹，佢哋蚀到入肉𠮶阵，会唔会同你咁讲，梗系讲自己赚几多几多，如果真系想赚钱嘅又要自己开店创业」。

有人则针对亲戚的「催婚」而提供见招拆招策略，建议回复「我眼角高啰，太多女唔知拣边个啰，系咪介绍你个女俾我先？」，并「直接问啲亲戚系咪帮手俾礼金😂」；还有人潇洒地称「其实就算有钱，唔一定要拍拖结婚生仔，冇必要自寻烦恼」。

资料来源：i.am.jasonwu＠Threads

