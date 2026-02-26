连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮

六合彩日前出现惊人巧合，连续两期均有13.5注中二奖，但同人唔同命，马年新春金多宝一期（26/020）的二奖派逾百万元奖金，上期（26/021）的二奖却仅得5位数字。有精明的网民一看便看出当中的关键因素。详情见下图及下文：

2月21日搅珠引起全城哄动的2亿马年新春金多宝（26/020），共诞生5名头奖幸运儿，各派逾4200万元过大肥年；这期另有13.5注中二奖，每注派1134250元过小肥年。

紧贴金多宝于前天（周二，24日）搅珠的六合彩（26/021），头奖只有1注中，独揽8000万元奖金，二奖有13.5注中，数目竟然冧庄，与马年新春金多宝一期的相同，出现惊人巧合。

只是这期的二奖每注只派79160元；而当中的半注，实则只有39580元落袋，中了个六合彩二奖，却只有不足4万大元奖金。

网民：二奖得$7万，喊出嚟

根据马会列明的六合彩「获奖资格」，二奖是选中5个「搅出号码」+「特别号码」，奖金会因应该期获中二奖注数而有所不同。

有网民也发现到这两期的奇怪巧合，留言替26/021这一期的13.5名二奖幸运儿不值，指「二奖好惨😭😭」、「中二奖真系喊出嚟🤡平时有百几万」、「二奖惨过唔中」、「二奖得$7万，喊出嚟」。

网民：生日／纪念日飞

有精明的网民一看26/021这期的搅珠号码——2、3、4、10、13、23号，特别号码12号，便看出当中的关键因素，直指「生日／纪念日飞，所以通常开晒31楼下都大把人中。我自己𠮶张5、6、8、12、13、21，另一张7、9、12、16、18、30，唔中之嘛😂」。

有人续心神领会地称「3、13、23都是超级组合多人买」、「好多人会买2、3、4、13、23」、「一开细number（号码）就多人中啦」。

资料来源：tomm0877988＠Threads

