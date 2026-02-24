点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高｜Juicy叮

饮茶文化博大精深，一名00后本港网民在社交平台上载填写点心纸的方法，却意外触发世代战，帖文吸引逾33万次浏览，超过300则留言，热议焦点在如何正确地填写一张点心纸。

点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高↓↓↓↓

有网民在社交平台上载了一段短片，片中可见他拿起铅笔，在心仪的点心「羊肚菌灌汤饺」旁的方格内，先是俐落地划上一个「✓」号。

正当大家以为他已完成，他竟再用笔在「✓」号外围画上一个圈，随后潇洒地丢下笔。

90后网民：共识系数字加大圈

楼主这个「剔加圈」填点心纸的举动，却意外引发大量网民热议，不少网民留言「教学」，怒吼正确的落单方式，有网民直指：「香港人共识系数字加大圈唔该」，认为写下数量再圈起才是皇道。

有网民更爆粗留言激动地说：「1啊Ｘ你1阿，剔乜Ｘ呀」、「剔乜Ｘ，90后睇到血压高」，直指00后的楼主「打剔再画圈」这个填点心纸的行为，令90后的网民难以接受。

有网民怀疑楼主可能少填实体点心纸：「系咪而家用开扫code落单，已经唔识画点心纸？」有网民又笑指楼主「剔加圈」如填投票选票或做问卷。

80后力撑：我都系剔架㖞

不过，部分网民则力撑楼主，表示自己也是同道中人，有80后网民就留言：「我都系剔架㖞......除非要多个一笼、就写数字」，证明这种「剔加圈」填法亦可能是某年龄层的「主流」，并非楼主独辟蹊径。

在一片争辩扰攘声中，楼主「00后」的自我标签也成为焦点，有网民在楼主的帐号中找到其庐山真面目，并截图留言：「阿叔你咪Ｘ扮00后㖞」，有趣的是楼主虽没回应，但也没有删除，反而大方将此留言置顶，似乎乐在其中。

不过，有网民看不过眼，为00后「平反」，提醒大家：「提提你，最老嘅00后已经26岁啦」，暗示楼主可能真的是00后。

来源：kwok_tszkin_＠Threads