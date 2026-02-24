前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮

一名前香港上市公司主席于其个人社交平台上分享其英国护照，并形容其「除咗去某些地方免签证外，基本上系零用途」，帖文又Hashtag「只系装饰品」「废物利用」，此番言论瞬间引爆网民热议。

前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议↓↓↓↓

前香港上市公司主席潘启才（Phemey Poon）日前在其个人facebook上载了两张英国护照的相片，并写道：「人生真系好奇妙，好多人为咗呢本嘢，放弃咗成个香港，而我...纯粹因为当年『贪得意』，乜都冇做过就拎咗本护照返屋企。」

他更表示，这本护照对他而言，「除咗摆喺度封尘，及去某些地方免签证外，基本上系零用途」，并加上「#人生就是这么荒谬」、「#护照对我来说只系装饰品」、「#废物利用」等标签。

「护照对我来说只系装饰品」

潘启才（Phemey Poon）为前香港上市公司主席及专业测量师，在财经界具有一定知名度，其帖文一出迅即爆发热烈回响，大批网民留言展开激烈辩论，意见两极。

一批网民不同意「零用途」的观点，有人指「去某哋地方免签已经系高度用途，点会零用途」。有网民幽默地说：「我欣赏𠮶句，『除咗去某些地方免签证外，...零用途。』有哪东西唔系『除咗有用时，系无用。』」

面对楼主的「装饰品」「废物利用」之说，部分网民挑机反问：「无用又唔cut咗佢？惊咩呀？」、「剪咗本护照啰！讲，系人都识啦！」

网民挑机：剪咗本护照

另一方面，一批网民认为外界反应过激，并对楼主的说法表示理解，指楼主只是道出了大部分人持有护照的常态，有网民亦分享自身经历，表示「我有本澳洲护照都系摆系屋企，要用先至用。用嘅时候好方便」，认为护照备而不用是人之常情。

对于有网民要求楼主「剪护照」，也有网民为楼主反驳指出这种要求并不实际，认为护照有十年有效期，即使不常用，也不会轻易注销，「反正又不能收退款」。有网民又认为，护照「多一本，去旅行玩就方便一点」，有网民形容：「当保险啰，保险就系咁，用唔著就系放喺度斋买」。

此外，楼主将未经遮挡的护照个人资料页面上载到互联网，也让不少网民感到惊讶，直呼：「Ching咁够姜将本护照摆上网连样连名都唔删走」、「点解有人会把自已护照资料码公开比(畀)人睇...」。

来源：Phemey Pon＠facebook