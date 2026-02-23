港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮

有facebook专页版主今日（23日）发帖分享在日本冲绳旅游，住在著名的人气连锁酒店「东横INN」时，遇到一名港男大闹酒店早餐「俾狗都唔食」，掀起网民热议。

港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插↓↓↓↓

facebook专页「爸爸叹世界 Papa Sighs the World」版主今日（23日）发帖表示，他在日本冲绳的东横INN住宿时，遇到一名香港同乡。

「东横INN」是日本人气连锁酒店，全日本各地都有分店，不仅价格实惠、附早餐，地点亦很便利，是不少港人游日的热门住宿酒店。

「来日本的食啲咁嘅嘢！」

楼主在帖文中表示，该名港男昨日（22日）已遇见有打招呼，今日（23日）再度遇到他，那是在早餐时段，该港男竟旁若无人地大声批评酒店的免费早餐：「来日本的食啲咁嘅嘢！」楼主当下未有发作，但该港男变本加厉，继续高呼：「俾狗都唔食啦！」

由于声浪太大，开始引来旁人侧目，楼主为免被误会是其同伴，只能冷冷地回敬一句：「喔！所以你都唔食！」成功令对方即时闭嘴。然而，最讽刺的一幕是，该名港男最终还是坐下来，享用那份被他称为「狗粮」的早餐，完美示范何谓「一路Ｘ，一路又食」。

楼主在帖文中感慨：「思想若然肤浅，说话必然刻薄，食相自然也丑陋。」他认为东横INN的早餐虽然未必是珍馐百味，但「保证可以入口和令你温饱」，作为免费提供的服务，实在没有投诉的理由。他自己更表示：「我却很喜欢他的香肠，又有蔬菜汁。」

早餐有咩食？网民晒图力证CP值超高

究竟是怎样的早餐，会引发如此大的「愤怒」？根据楼主上载的相片，今早（23日）的酒店早餐餐点其实相当丰富，当中包括主食、配菜、汤品和甜品：

主食是五个独立包装的饭团，从外观可见有炸鸡等不同口味。配菜则有几条脆皮香肠及一份厚切的日式玉子烧。

至于汤品，则有一碗看似是乌冬或汤面的面食。甜品为一小杯知名品牌Meiji的乳酪。

整份早餐有饭、有面、有肉、有蛋，饮品更是全天候咖啡、果汁无限量供应，作为免费早餐，水准绝对不失礼。

事件发酵后，一众住过东横INN的网民亦纷纷上载自己享用过的早餐相片，力证其质素，从其他网民的相片可见，不同分店的早餐各有特色，款式多变，有齐咖喱饭、炸鸡、烤鱼、沙律、牛角包、面豉汤等，完全打破了商务酒店早餐单调乏味的刻板印象。

网民围插：一分钱一分货

帖文引发热烈回响，几乎一面倒地批评该名港男的行为，大部分网民都认同「一分钱一分货」的道理，直指东横INN作为经济型连锁酒店，以实惠的价钱提供干净的住宿，并附送早餐，已经是「物有所值」。

有网民指出：「三百几四百蚊一晚仲包早餐仲想点？」有人直言，有要求就应「去返D温泉旅馆啦」。楼主亦指，冲绳周末酒店很贵，若是临时即日订房，最少都20000円（约港币1011元）起步，东横INN更加很少机会有房，他表示，这位港男忘记了「You get what you pay」，最终只留下了丑陋的食相。

东横INN的忠粉：早餐「有家嘅味道」

对于该港男「又要Ｘ又要食」的行为，网民更是毫不留情地嘲讽：「口讲狗也不食又摆入口，直接表演自己狗也不如？」、「好多香港人嘅特质系钟意一边闹一边食」。

许多东横INN的忠实粉丝亦现身说法，大赞酒店「平、清洁、方便」，是「价钱同舒适首选」。有网民温馨地形容其早餐「有家嘅味道」，感受到「婶婶们每朝认真制作」的心意。有经验丰富的旅客亦分享，不同分店的早餐各有惊喜，甚至有分店曾在下午免费派发咖哩饭，这些都是旅途中的小确幸。

来源：爸爸叹世界 Papa Sighs the World＠facebook

同场加映：港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲↓↓↓↓



