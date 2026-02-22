六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮

六合彩新春金多宝昨日大年初五（21日）搅珠，结果有5注中头奖，瓜分2亿奖金过肥年，每注派彩42,187,500元。搅珠结果为2、18、34、35、37、49，特别号码为33。

开彩后，有与头奖擦身而过的饮恨网民，劳气地在社交平台Threads以「六合彩」为题上载相片发帖，展示其购买的电脑飞如何巧妙又蛊惑地「避开」中奖号码，发达梦碎破一地。对于这种距离中奖仅有一步之遥的苦况，有醒目网民因而开窍，参透了落注新方法，增加未来中六合彩的胜算。详情见下图及下文：

号码分布相当近似

根据截图，楼主在手机APP购买的10元一注电脑飞，6个运财号码分别为3、18、33、36、38、48，分布与2、18、34、35、37、49，特别号码为33的搅珠结果相当近似。

细心比对之下，楼主中了18和特别号码33，甚余的3、36、38、48均买中隔离，刚好避开了中奖的2、34、35、37、49。

网民：避得咁准都要啲运

这种几乎中奖的经历，往往比完全没中更让人惋惜，不甘心得咬碎牙齿。有好心的网民唯有安慰楼主，「都叫中咗个半字🤫」、「避得咁准都需要啲运，不过At least（起码）你都中个半字🤣，我先中得半个字，仲要两条飞加埋」、「其实你咁样仲难过中晒啲号码😂😂😂」。

有人则恨心讲出事实的真相，指楼主「同幸运之神差身而过」、「真正擦身而过」、「唔系你嘅就唔系你😂」、「如果自己划飞仲嬲」。

网民参透落注新方法

不少网民也分享类似的「完美避开😅😅」饮恨经历，并在反省后提供实用可行的攻略，为未来中六合彩铺路。

有人自爆「Haha（哈哈），谂返起当年我18岁够秤第一次买六合彩全部差一个字就中」。

有人则献计「咁下次醒目啦！上下左右买晒睇你点开🤣🤣」、「都试过，之后同自己讲，要买多一条加一，一条减一」、「咁如果有啲系+1中，有啲系-1中，有啲系exactly（确实）𠮶个号码呢？ 你不如买晒18个」。有人更加建议「下期买完放上嚟OK？我买你左右两边Number（号码）」

六合彩2亿马年新春金多宝，是六合彩推出50年以来最高的头奖彩金，也是最大规模的新春金多宝。

资料来源：trexgor888＠Threads

