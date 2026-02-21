何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮

一名居公屋何文田邨高层烟花景5人单位的宽敞户，像给未来写信般，于调迁到启睛邨前，预先在网上寻找他日有幸接手旧居的有缘人，掏心掏肺相赠6个字居住锦囊。详情见下图及下文：

楼主：宽敞户调迁1-2人单位

在何文田邨居住长达25年，调迁前缴交4525元租金的楼主，早前在社交平台「公屋讨论区 - 香港facebook群组」发帖，留言指「呢个群组由（2025年）11月中开始留意！原因我系宽敞户关系要调迁去1-2人单位。11月收到最后通知调离原区。头两次派去同区，但都放弃咗。现在最后机会去别的屋邨。没想到第三派不是原区」。

楼主进入正题指「今次发文，只系纯粹见好多时有人问呢区好唔好啊？𠮶幢楼又如何啊？环境又点呀？我好想同大家分享一下，如果咁啱得咁跷有缘派到我呢个单位，不用考虑」。

楼主送赠6个字居住锦囊

楼主接著解释原因，并向有缘人送赠6个字的居住锦囊——「因为我可以话俾有缘人知，呢个单位超正👍！到时话俾我知下一位边位有缘人住呢个单位呀！可以嘅话让我回来探探这个以前的家！谢谢🙏🏻⋯⋯」。

需于2月初搬离旧居的楼主在留言栏一再留上心声，希望「搬走之后，我都想知道边位有缘人！」，并补充，原本居住的5人单位位于「高层，海景。放烟花在屋内睇到一半，行去后楼梯就会睇全烟花」。

恋恋不舍 大赞何文田邨居住环境

楼主在回应网民提问时，继续大赞并推介何文田邨的居住环境，显然对旧居恋恋不舍：

•包你越住得耐就越爱上何文田；

•中秋超热闹。商场有好多唔同食店。绮文、逸文去商场超方便。3分钟就到！呢区又有冇敌景（烟花、同海）睇，住高圾私楼都未必有，有都超贵；

•附近都好多学校，尤其中学，好多人租何文田都系贪佢个校网。只系行去何文田站要20分钟。一般我会选择搭小巴出旺角搭地铁，又或者搭小巴、巴士去何文田站搭屯马。要行20分钟我觉得好远。何文田好处系喺中心位，四通八达。过对面海又方便去新界又近。

•（月租）我都$4525，平你$1000。起码可以住舒舒服服、阔阔落落住5至6个人。如果出去出边租就真系唔止呢个价钱冇错。又或者可能如果一啲比较旧屋村价钱都会平啲！但起码话晒都何文田呀嘛；

•何文田（邨）唔系好多回收单位，如果你有机会我劝你都系要。何文田（邨）有山、园、海景。住边座都会好好。风景。放心呀！就算住低层都好唔会太嘈；

•绝对系抢手货。到何文田（邨）都根本唔需要考虑。马上要！楼龄⋯25！但佢好多时都做翻新；

•何文田可以讲系旺中带静。日头好多学生，附近就有房署职员返工⋯⋯人来人往感觉，到咗晚上真正宁静。 冇嘈吵声音。

资料来源：Ruby Lee＠facebook群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」

