野猪年初二夜袭马鞍山营地 偷入捣乱帐篷神奇飘浮式翻起 长发女受惊因一事大哭｜Juicy叮

一只野猪大年初二夜袭马鞍山昂平营地「开年」，摸黑偷入捣乱，帐篷被撞至飘浮式翻起。营地一名长发女子受惊，并因一事嚎啕大哭起来，需由旁人安慰。详情见下图及下文：

楼主：野猪亲临拜年

楼主早前（日）在社交平台facebook群组「香港突发事故报料区2.0」上载短片发帖，留言指「年初二晚上🧧 📍（马鞍山）昂坪营地，有野生动物，亲临同旅客们拜年～祝福（身体健康 心想事成）」。

片中见到野猪偷偷摸摸地窜入帐篷，在内捣乱期间帐篷被撞至飘浮式翻起。在场人士被横行的野猪吓坏，尖叫四起，有人毋惧危险，连忙到帐篷旁企图制止。

帐篷不能放食物

短片录到部分普通话对答，包括「掉了甚么？掉了甚么？快看一下」、「帐篷不能放吃的」、「吃的别放帐篷，牠鼻子很灵的」、「哪怎么办？」，其中一名长发女子称「我们还没来得及吃，所以就......」。

事发后，长发女原本还能冷静视察帐篷受损情况，但及后却突然悲从中来，疑受惊过度及损失食物，蹲著嚎啕大哭起来，需由旁人安慰。

网民：香港神兽！

事件有惊无险，有回应的网民形容这只野猪是「香港神兽！」，让在营地的旅客们「特别体验游香江」；有人则指「野外有野生动物正常 ～」，笑言野猪想「加餸」，并抵死地称「猪八戒闻到女人味」。

马鞍山郊野公园昂平营地

渔护署资料显示，马鞍山郊野公园昂平地区，是香港少数的高山草原之一（高约400米），地形辽阔，风景秀丽。营地附近有一荒废的村落「昂平村」，绝大部份村屋皆已倒塌，但周遭的风水林树木茂盛，保存完整。

遇野猪6大安全注意

市民一旦遇到野猪时，应该如何处理？渔护署网页有教路，提出6点安全注意事项，包括：

•如遇到野猪时，应保持镇定，切勿主动走近及干扰牠们；

•请勿接触野猪，包括幼猪；

•如有需要，可躲在障碍物后，待野猪离开后才继续前进；

•不应用物件抛向或驱赶野猪，以免挑衅野猪而发生危险；

•不要困住野猪或阻挡牠们的去路；及

•如受野猪滋扰，可致电1823电话中心通知渔护署跟进，如情况紧急，应立刻致电999报警求助。

资料来源：唐伯虎＠facebook香港突发事故报料区2.0

