六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮

估计头奖基金高达2亿元的六合彩马年新春金多宝今晚（2月21日大年初五）搅珠，彩票于晚上9时15分截止售卖。这次是六合彩推出50年以来最高的头奖彩金，也是最大规模的新春金多宝。详情见下图及下文：

市民刀仔锯「巨」树

刀仔锯「巨」树，不少市民都趁新春一试自己的运气，希望一朝发达。多个投注站昨日已提早出现落注人龙，不少人选择到位于中环士丹利街的「最幸运投注站」买彩票一沾旺气。

在社交平台Threads，有好心网民总结全港「头十幸运投注站」供网民参考。有回应的网民另辟蹊径，扬言「今年改去太子投注站，上个月中两次3个字，上期中3个半字，深信金多宝我中6字，2亿系我㗎」。

中环士丹利街仍踞幸运榜首

根据马会六合彩官网，截至去年6月30日的「十大幸运投注处中六合彩头奖次数统计」，中环士丹利街仍然以47次中头奖高踞榜首。

不过，细看数字，士丹利街投注站自2018年后，至少近6年半未曾开斋，出现头奖荒，反而排第二位的屯门市广场投注站后劲凌厉，以45次中头奖之势力追，而且刚于去年也曾诞生头奖幸运儿。

屯门市广场投注站近年当旺

就幸运指数而言，屯门市广场投注站近年似乎更加当旺，过去10年，分别于2016、2017、2018、2019、2021及去年2025年，共10次中头奖，其中2017年更加一口气连中4次，2019年也连中两次。

排第三位的荃湾青山道、第四位尖的沙咀汉口道，和第五位的上环干诺道西投注站也不是省油的灯，前年2024年各有斩获，合共中了5次头奖。

六合彩官网截图

上水石湖墟去年中两次头奖

值得留意的是大埔区有两间投注站跻身十大，分别是排第八位的大埔广场和第十位的大埔广福道。其中，大埔广场投注站成绩亮丽，分别于2022、2023和2024，连续3年有头奖记录。

不得不提的后起之秀，是排第九位的上水石湖墟投注站，新鲜热辣去年以两次中奖成为幸运榜「黑马」。

