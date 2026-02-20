Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

铜锣湾投注站楼上有只招财猫？ 爱猫港男影猫影到中六合彩 买复式中4个字｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:40 2026-02-20 HKT
发布时间：15:40 2026-02-20 HKT

六合彩马年新春金多宝大年初五搅珠（2月21日，周六），估计头奖基金高达2亿元，是六合彩推出50年以来最高的头奖彩金，也是最大规模的新春金多宝。市民近日特别留意六合彩消息，网上便流传一名爱猫港男影猫影到中六合彩的故事。详情见下图及下文：

铜锣湾投注站楼上有只招财猫？ 爱猫港男影猫影到中六合彩 买复式中4个字逐张睇↓↓↓↓

楼主：中咗4个字多谢猫猫

楼主早前（16日）在社交平台Threads上载短片和相片发帖报喜，同时感谢猫咪带来财运，留言指「话说琴日（15日）喺铜锣湾影猫时候见有间马会买咗张六合彩，中咗4个字，多谢猫猫」。

相中见到中奖的幸运彩票是上期（第19期），本月15日搅珠的六合彩，买了7个字共35元的半注复式；帖文中的短片，则影到位于铜锣湾波斯富街的马会投注站，和投注站楼上安坐窗架旁的猫猫。

网民：招财猫！

对于这则「猫咪招财」的幸运故事，网民均送上祝福表示「正」、「Lucky🤩（幸运）」的同时，有人更加直呼这只猫咪为「招财猫！」。

中4个字为六合彩五奖，派固定奖金640元，由于楼主买的是7个字复式，共中了3次五奖和4次安慰奖（派40元），一注共收2080元，半注便是1040元（计法详见下图↓↓↓↓）。

亲子王国截图
亲子王国截图

资料来源：jerry_chowson＠Threads

相关阅读：

2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处

买「123456」中六合彩机率一样？网民激辩挑战数学迷思 揭等「这时间」有机会中

新年1亿六合彩金多宝 与澳洲同日1.5亿搅珠撞冧把 4个字相同 网民看出玄机

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
7小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
19小时前
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮（资料图片）
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮
时事热话
4小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
22小时前
美国驻韩战机日前罕有逼近中国的防空识别区。X@INDOPACOM
驻韩F-16迫近防空识别区 中日战机黄海爆罕见对峙
即时国际
4小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
2026-02-19 15:48 HKT
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
8小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
22小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
2026-02-19 15:40 HKT