铜锣湾投注站楼上有只招财猫？ 爱猫港男影猫影到中六合彩 买复式中4个字｜Juicy叮
更新时间：15:40 2026-02-20 HKT
六合彩马年新春金多宝大年初五搅珠（2月21日，周六），估计头奖基金高达2亿元，是六合彩推出50年以来最高的头奖彩金，也是最大规模的新春金多宝。市民近日特别留意六合彩消息，网上便流传一名爱猫港男影猫影到中六合彩的故事。详情见下图及下文：
铜锣湾投注站楼上有只招财猫？ 爱猫港男影猫影到中六合彩 买复式中4个字逐张睇↓↓↓↓
楼主：中咗4个字多谢猫猫
楼主早前（16日）在社交平台Threads上载短片和相片发帖报喜，同时感谢猫咪带来财运，留言指「话说琴日（15日）喺铜锣湾影猫时候见有间马会买咗张六合彩，中咗4个字，多谢猫猫」。
相中见到中奖的幸运彩票是上期（第19期），本月15日搅珠的六合彩，买了7个字共35元的半注复式；帖文中的短片，则影到位于铜锣湾波斯富街的马会投注站，和投注站楼上安坐窗架旁的猫猫。
网民：招财猫！
对于这则「猫咪招财」的幸运故事，网民均送上祝福表示「正」、「Lucky🤩（幸运）」的同时，有人更加直呼这只猫咪为「招财猫！」。
中4个字为六合彩五奖，派固定奖金640元，由于楼主买的是7个字复式，共中了3次五奖和4次安慰奖（派40元），一注共收2080元，半注便是1040元（计法详见下图↓↓↓↓）。
资料来源：jerry_chowson＠Threads
