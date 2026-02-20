Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:27 2026-02-20 HKT
发布时间：13:27 2026-02-20 HKT

一名28岁坐拥120万元存款的港女，独住家人名下的500呎租置（租者置其屋计划）旧公屋，正纠结应否花一半身家装修以圆「有自己嘅靓靓屋企」的愿望，看过大批网民提出的意见后，最终下了一个决定......详情见下图及下文：

28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修逐张睇↓↓↓↓

楼主：500呎屋企系买断咗嘅公屋

楼主前天（18日）在社交平台Threads发帖，留言指「28岁，有~120万存款应唔应该俾钱装修屋企？」。

楼主接著讲述细节，透露「屋企系买断咗嘅公屋，500呎依加得返自己一个住，但都几残旧下，etc（诸如此类）厨厕天花甩晒皮，窗仲要系铁窗，由细到大都好想要有自己嘅靓靓屋企」。

楼主：连窗全爆应该50万走唔甩

楼主续指，「如果要装修应该得我自己一个出钱，根据上网唧资料搜集，500呎如果连窗全爆嘅话应该最少50万走唔甩？都未计其他杂费。认真有啲唔舍得+感觉要再储下钱先」。

最后，楼主自我分析后请求网民提供建议，指「事实上依间屋我都住唔晒，如果买咗但冇补地价有冇得租出去，我自己去租间靓嘅？有冇人可以俾下意见？」。

网民撑装修：会长住都系自己间屋

就著楼主的犹豫不决，热心的网民如排队般提供有关装修的不同建议。部分人鼓励把握机会装修，认为「会长住，都系自己间屋，最紧要自己装完满意开心」，并指出「装修完靓靓，其实同室内同私楼真系无分别」。亦有网民自爆自己的情况与楼主有「90%类似」，最终选择了装修。

网民中间著墨：简约一啲

但亦有不少网民从成本效益和未来规划角度提出慎重考量，有人建议楼主可以尝试「清晒屋企啲杂物家私，翻新油油，唔爆厨厕，简约一啲，就平好多好多$」，指出不必进行「全爆」也能改善居住环境。

楼主下了决定

看过网民提出的意见后，楼主在回应栏留言，下了一个决定：「多谢大家意见。我主要惊自己住多几年有其他人生计划，eg（例如）结婚之类，始终到咗比较尴尬嘅年龄 。而且屋企始终系公屋外表，用接近一半存款50万装惊有啲over（太多）同太冲动。如果30万内我系好愿意俾的。可能再储多年钱先有更多budget（预算）同时睇下有冇方法简约啲装／净系整最需要个啲」。

经租置计划购买单位：https://www.housingauthority.gov.hk/tc/home-ownership/buying-a-flat-under-tps/index.html

资料来源：12332112345567a＠Threads

相关阅读：

屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼

豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议

一家三口住观塘130呎3房1厅 屋内竟藏豪宅旋转楼梯 网民：很神奇

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
21小时前
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
5小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
18小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
20小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
22小时前
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
6小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
15小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
23小时前
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮（资料图片）
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮
时事热话
3小时前