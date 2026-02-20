28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮

一名28岁坐拥120万元存款的港女，独住家人名下的500呎租置（租者置其屋计划）旧公屋，正纠结应否花一半身家装修以圆「有自己嘅靓靓屋企」的愿望，看过大批网民提出的意见后，最终下了一个决定......详情见下图及下文：

28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修逐张睇↓↓↓↓

楼主：500呎屋企系买断咗嘅公屋

楼主前天（18日）在社交平台Threads发帖，留言指「28岁，有~120万存款应唔应该俾钱装修屋企？」。

楼主接著讲述细节，透露「屋企系买断咗嘅公屋，500呎依加得返自己一个住，但都几残旧下，etc（诸如此类）厨厕天花甩晒皮，窗仲要系铁窗，由细到大都好想要有自己嘅靓靓屋企」。

楼主：连窗全爆应该50万走唔甩

楼主续指，「如果要装修应该得我自己一个出钱，根据上网唧资料搜集，500呎如果连窗全爆嘅话应该最少50万走唔甩？都未计其他杂费。认真有啲唔舍得+感觉要再储下钱先」。

最后，楼主自我分析后请求网民提供建议，指「事实上依间屋我都住唔晒，如果买咗但冇补地价有冇得租出去，我自己去租间靓嘅？有冇人可以俾下意见？」。

网民撑装修：会长住都系自己间屋

就著楼主的犹豫不决，热心的网民如排队般提供有关装修的不同建议。部分人鼓励把握机会装修，认为「会长住，都系自己间屋，最紧要自己装完满意开心」，并指出「装修完靓靓，其实同室内同私楼真系无分别」。亦有网民自爆自己的情况与楼主有「90%类似」，最终选择了装修。

网民中间著墨：简约一啲

但亦有不少网民从成本效益和未来规划角度提出慎重考量，有人建议楼主可以尝试「清晒屋企啲杂物家私，翻新油油，唔爆厨厕，简约一啲，就平好多好多$」，指出不必进行「全爆」也能改善居住环境。

楼主下了决定

看过网民提出的意见后，楼主在回应栏留言，下了一个决定：「多谢大家意见。我主要惊自己住多几年有其他人生计划，eg（例如）结婚之类，始终到咗比较尴尬嘅年龄 。而且屋企始终系公屋外表，用接近一半存款50万装惊有啲over（太多）同太冲动。如果30万内我系好愿意俾的。可能再储多年钱先有更多budget（预算）同时睇下有冇方法简约啲装／净系整最需要个啲」。

