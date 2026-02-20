善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮

有善信近日分别到沙田大围和西贡蚝涌车公庙求签，竟求得同一枝50号签，不禁在网上发文惊呼「好癫」；不少网民连随分享类似的玄妙经历。另有好心人则提醒占卜时应注意一重要事情。详情见下图及下文：

善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事逐张睇↓↓↓↓

楼主：都系同一枝50号签

楼主在社交平台Threads发帖，指「好癫，年头去还沙田车公求签，今日（19日，年初三）去西贡车公再求，都系同一枝50号签🤯🤯🤯🤯🤯🤯」。

车公灵签第50签为上签，签文是：「困甚离家岁月长，失群孤雁正思量；马牛不及终须及，纵事无方却有方。」解曰：先难后易，家宅安吉，自身平安，求财大吉。

楼主并在回应栏补充，「话到俾大家知，去沙田同西贡问其实都系一样」；不过楼主亦自爆「我同一时间另外求事业系唔同结果㗎！😂😂😂😂😂」。

网民分享同类玄妙经历

有回应的网民笑言，「你证明你自己条命系整Ｘ定😁😊」、「代表始终如一，你点都系50签」，并指「你问同一个人同一条问题，咁梗系俾同一个答案你㗎啦🤣🤣🤣」、「少年你太年轻，车公梗知你想求乜，自然俾到最正确答案你，哈哈！」。

对于楼主以「好癫」来形容这次巧合，有回应的网民也附和，直呼「咁准😂😂😂」、「代表好准，准上加准」。有不少人更加分享类似的玄妙经历：

•「试过同你一样，两枝一样」；

•「我试过喺马来西亚某间庙求，间庙好大，同一日向唔同神求咗两次，两枝签文唔同号数但典故系一样」；

•「我试过年头年尾求车公问事业，都系同一枝签。话我太懒散，做嘢唔够精致！😅😅😅准准啊」；

•「廿多年前我爸屋企有供奉黄大仙，我在屋企求签之后再去黄大仙庙求签，竟然求得同一枝下下签😱😱」。

网民引《周易》提醒一事

另有网民更加大胆地替车公代言，笑言「沙田车公Calling（呼唤）西贡车公，有条友问完一次又一次，系咪漏招呀？」、「车公：不要试探你的神明🙎」、「车公叫你咪再Chok（套）佢口风啊🤣」、「车公：接受现实啦」、「车公心谂咪答咗你，又求！」、「车公：又系你？又问？咪答咗你啰😂😂😂😂😂」、「车公：又系你？」。

不过，有好心的网民则引用《周易》，提醒「初筮告，再三渎，渎则不告🙂‍↕️🙏🏻」，大致意思是指不应重复求问，否则神明将不再回应；另有人也指「一事不二问」、「事不过三，今年唔好再问啦😂」。

宋朝车大元帅不单平贼有功

根据华人庙宇委员会介绍沙田车公庙的资料指「车公庙虽然建于何时已不可考，但嘉庆二十四年（1819年）的《新安县志》已有『在县东九十里沥源村下有车公古庙』的记载。沙田车公庙的建庙传说包括；乡民于车公庙附近立村，风水师视察环境，村中有光芒冲天，风水极佳，如能建庙座镇，便可丁财两旺，村民于是集资建庙，供奉车大元帅。

另有指当年新界瘟疫横行，尤以『沥源』为甚，死者无数，乡人研究典藉，发现宋朝车大元帅，不单平贼有功，所到之处，疫症即止。村民商议后，遂向西贡蚝涌车公庙襄借车大元帅神像出巡相助，唯对方只肯借出车公孙儿神像。居民把神像抬回沥源再围绕各村巡游，所到之处，疫症即止」。

