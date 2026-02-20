Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:28 2026-02-20 HKT
发布时间：11:28 2026-02-20 HKT

有善信近日分别到沙田大围和西贡蚝涌车公庙求签，竟求得同一枝50号签，不禁在网上发文惊呼「好癫」；不少网民连随分享类似的玄妙经历。另有好心人则提醒占卜时应注意一重要事情。详情见下图及下文：

善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事逐张睇↓↓↓↓

楼主：都系同一枝50号签

楼主在社交平台Threads发帖，指「好癫，年头去还沙田车公求签，今日（19日，年初三）去西贡车公再求，都系同一枝50号签🤯🤯🤯🤯🤯🤯」。

车公灵签第50签为上签，签文是：「困甚离家岁月长，失群孤雁正思量；马牛不及终须及，纵事无方却有方。」解曰：先难后易，家宅安吉，自身平安，求财大吉。

楼主并在回应栏补充，「话到俾大家知，去沙田同西贡问其实都系一样」；不过楼主亦自爆「我同一时间另外求事业系唔同结果㗎！😂😂😂😂😂」。

网民分享同类玄妙经历

有回应的网民笑言，「你证明你自己条命系整Ｘ定😁😊」、「代表始终如一，你点都系50签」，并指「你问同一个人同一条问题，咁梗系俾同一个答案你㗎啦🤣🤣🤣」、「少年你太年轻，车公梗知你想求乜，自然俾到最正确答案你，哈哈！」。

对于楼主以「好癫」来形容这次巧合，有回应的网民也附和，直呼「咁准😂😂😂」、「代表好准，准上加准」。有不少人更加分享类似的玄妙经历：

•「试过同你一样，两枝一样」；

•「我试过喺马来西亚某间庙求，间庙好大，同一日向唔同神求咗两次，两枝签文唔同号数但典故系一样」；

•「我试过年头年尾求车公问事业，都系同一枝签。话我太懒散，做嘢唔够精致！😅😅😅准准啊」；

•「廿多年前我爸屋企有供奉黄大仙，我在屋企求签之后再去黄大仙庙求签，竟然求得同一枝下下签😱😱」。

网民引《周易》提醒一事

另有网民更加大胆地替车公代言，笑言「沙田车公Calling（呼唤）西贡车公，有条友问完一次又一次，系咪漏招呀？」、「车公：不要试探你的神明🙎」、「车公叫你咪再Chok（套）佢口风啊🤣」、「车公：接受现实啦」、「车公心谂咪答咗你，又求！」、「车公：又系你？又问？咪答咗你啰😂😂😂😂😂」、「车公：又系你？」。

不过，有好心的网民则引用《周易》，提醒「初筮告，再三渎，渎则不告🙂‍↕️🙏🏻」，大致意思是指不应重复求问，否则神明将不再回应；另有人也指「一事不二问」、「事不过三，今年唔好再问啦😂」。

宋朝车大元帅不单平贼有功

根据华人庙宇委员会介绍沙田车公庙的资料指「车公庙虽然建于何时已不可考，但嘉庆二十四年（1819年）的《新安县志》已有『在县东九十里沥源村下有车公古庙』的记载。沙田车公庙的建庙传说包括；乡民于车公庙附近立村，风水师视察环境，村中有光芒冲天，风水极佳，如能建庙座镇，便可丁财两旺，村民于是集资建庙，供奉车大元帅。

另有指当年新界瘟疫横行，尤以『沥源』为甚，死者无数，乡人研究典藉，发现宋朝车大元帅，不单平贼有功，所到之处，疫症即止。村民商议后，遂向西贡蚝涌车公庙襄借车大元帅神像出巡相助，唯对方只肯借出车公孙儿神像。居民把神像抬回沥源再围绕各村巡游，所到之处，疫症即止」。

华人庙宇委员会介绍沙田车公庙：https://www.ctc.org.hk/temple/%E8%BB%8A%E5%85%AC%E5%BB%9F/

资料来源：yossi_ca＠Threads

相关阅读：

车公预言大回顾 一文读懂97年至今签文

车公爷爷给香港金句 盘点1997-2024年车公灵签 连续7年求得中签

 

「赤口」拜车公 做足祈福8大步骤 附免费领取「财神咭」「太岁咭」方法

初三赤口「拜车公」迎好运 上香有次序祈福步骤要做足

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
21小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
18小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
17小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
12小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
13小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
19小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
19小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
14小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
16小时前