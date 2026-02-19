2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮

2月21日（周六）搅珠的六合彩马年新春金多宝，估计头奖基金高达2亿元，是六合彩推出50年以来最高的头奖彩金，也是最大规模的新春金多宝。

这个历来最大金多宝的彩票已开始发售，有网民日前分别在两间不同投注站买电脑飞，两张彩票中，各有一注有4个号码相同，而且「最奇怪系5、6、11，两条飞都系连住」，离奇得令事主啧啧称奇，惊问「有无咁啱呀」。

除了以上的撞冧把奇情外，有细心的网民更加发现到，这两注号码当中的另一个巧合之处。详情见下图及下文：

2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处逐张睇↓↓↓↓

楼主：5、6、11 两条飞都系连住

楼主昨天（18日）在社交平台Threads上载两张电脑飞的相片发帖，留言指「喺两间唔同投注站买电脑飞，竟然有4个号码系相同，最奇怪系5、6、11 两条飞都系连住，有无咁啱呀」。

相中的两张电脑飞，其中一注号码是5、6、11、28、29、44，另一注的号码是2、5、6、11、23、28，两注撞了5、6、11、28共4个字。

有网民笑言，「如果真系中咗，希望你唔会讲有无咁啱呀？」；另有人奇怪「派晒啲机率细嘅号码去电脑飞？」。

网民：5+6=几？

因应楼主提到「最奇怪系5、6、11 两条飞都系连住」，有细心的网民则发现、「你话我知5+6=几？😂」，楼主恍然大悟「系噃，5+6=11」，正正是两注中相连的3个号码。

另有网民灵机一触地表示，要「跟」著楼主显示的冧把落注，称「跟晒两注，等楼主唔会独中💪🏻」。

资料来源：louis_yung1027＠Threads

