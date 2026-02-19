Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公屋舞狮舞入单位 逼爆大门动作劲可爱 住户自爆封利是银码｜Juicy叮

更新时间：13:26 2026-02-19 HKT
发布时间：13:26 2026-02-19 HKT

农历新年期间，有舞狮舞入公屋单位，醒狮逼爆大门一刻动作劲可爱。如此传统的新春戏码，钩起不少网民童年回忆，有人称「细个有，阿妈仲会买定样样齐，俾佢入屋采青，都系一封随心利是」，至于当今的利是银码，可跟旧时相距难远了。详情见下图及下文：

公屋舞狮舞入单位 逼爆大门动作劲可爱 住户自爆封利是银码逐张睇↓↓↓↓

楼主：原来舞狮可以舞入屋企

楼主前天（17日，大年初一）在社交平台Threads以「舞狮」为题上载短片发帖，留言指「笑死，大开眼界，原来舞狮可以舞入屋企！」。

楼主在回应栏自爆「 有同舞狮影相🤣🤣」，并透露现场为「亲戚啲公屋🤣🤣，佢话年年都有」、「🤣🤣🤣我后尾问返。。原来都俾咗100蚊。。」；另一网民则在回应栏留言「妳表姐系俾咗$200仲要现金🤣🤭再加二封利是」。 

网民：个头大到就嚟卡住

片中，舞狮的过门过程显得有些惊险又相当可爱，有网民幽默地指体型庞大的狮头「差啲入唔到🤣」、「个头大到就嚟卡住😆」、「啱啱过到，好得意 😂」、「门口啱啱好，佢挤入去好得意😂」，并替狮子代言，戏称「内心：唉食多咗几打糕㖭，有啲逼」。

见到醒狮表演，有网民大赞「正！新年流流，好兆头」、「好型呀」。更有网民想当年，称「正㖞，儿时回忆返晒嚟」、「以前条条屋邨年初一至三都舞狮 、打锣打鼓农历新年气氛好到不得了啦😄」、「我以前年幼时，系会拍门要唔要舞旺间屋或帮间屋除恶运的」。不过有人提醒时代不同，指「以前治安好啲，而家点得，一阵打劫」。

网民提醒：要俾利是

有人续称「细个住屋邨去到门口睇好开心，大个先知要俾利是」、
「以为细个一听到舞狮啲鼓声就会闩木门，因为唔想俾利是😂（穷）」、「入屋系福气嚟，以前热闹老一辈开心」、「好特别、好得意、好开心😂」。

讲到舞狮入屋「要俾钱」，有网民记得「细个有，阿妈仲会买定样样齐，俾佢入屋采青，都系一封随心利是」、「明明呢啲系以前系陀地收钱嘅方式」；另有爱清洁的人称，「重点系对鞋踩污糟晒室内地方」。

资料来源：bytheendddddd＠Threads

