新春家居铺「金砖」炫富？ 大力老鼠推网入屋乱踩老鼠胶 网民献终极灭鼠妙计｜Juicy叮

一只大力老鼠由洗手间去水位推开BBQ（烧烤）网闯入屋内，醒目的港女户主像铺「金砖」般炫富，在地上摊开至少13块黄澄澄的老鼠胶迎战，同时放老鼠药和老鼠笼助攻，可惜都无功而还，并爆料指老鼠「踩到（老鼠胶）都甩到」，而且每日挖墙。在无计可施下，唯有新春期间在网上求助。热心教路的网民献出终极灭鼠妙计作为马年大礼。详情见下图及下文：

醒目的港女：佢好大力

楼主前天（17日，大年初一）在社交平台facebook群组「香港灭虫关注组」以「有一只成鼠由洗手间去水位推开BBQ（烧烤）网入咗屋🙈，我已经铺好多老鼠胶，但佢好大力，踩到都甩到。完全冇用😢」为题上载相片发帖。

楼主并在留言栏补充，「昨天（16日）放了老鼠药同笼。佢好醒，冇中伏。我淘咗老鼠夹，但可能27号先收到。想问下大家仲有冇其他方法？😢😢佢每日挖啲墙壁，我每日补返，身心真系好攰。而且冇觉好瞓」。

网民：老鼠胶折直角放墙边

回应的网民化身灭鼠达人，纷纷献计提供实用解决方案。在老鼠胶方面，有人建议「试吓鼠板放墙边，折曲直角咁放，老鼠踩中企身拍落嚟会黐埋背脊，实走唔甩」。

放「香口」诱饵：腊肠

另有不少人提醒，务必在胶板中间放置「香口」诱饵，如烧猪扒、煎肠仔、花生酱、烧鸭、叉烧，甚至有网民成功用橙皮。而为防老鼠拖板逃脱，可「用牛皮胶纸固定（老鼠胶）个位」。

至于老鼠笼，有过来人教路「我以前住村屋，好多老鼠，用腊肠系非常之有效，你用微波炉叮一叮，跟住放喺老鼠笼，唔使一阵间，即刻捉到只大老鼠，最好放咗老鼠笼就去瞓觉熄晒啲灯，千祈唔好有光，佢只系闻到味，佢就一定会中计，我屋企啲老鼠一家大细都捉到」。

网民：倒啲白醋

针对事主已网购的老鼠夹，有网民建议「你用鼠夹最好加个鼠盒，个夹放鼠盒入面」。

另有网民有关家居的防鼠方法，强调要清理杂物，并收好所有食物。还有人提出绝招，在老鼠出没处倒「倒啲白醋，因为好刺鼻，佢哋会唔入去」。

网民：养只猫

还是有人提出最拆衷的终极灭鼠大法—养猫——「养只猫」、「养猫就全部收起捕老鼠用品，因猫气味老鼠会吓走不再来」、「我屋企养咗两只猫，所有会郁嘅嘢，包括蚊同乜嘢衣虫，都有杀无赔。根本无机会见到老鼠同曱甴嘅身影！」。

更有人灵活地建议「可能只老鼠身上啲毛有油，用胶板未必有用，借只猫玩几日，啲猫味可能会吓走佢」。

资料来源：Daisy Chum＠facebook香港灭虫关注组

