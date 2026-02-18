屎水淹全家！公屋2楼新年惊变「黄金屋」 物管人揭低层「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮

有网民昨日大年初一（17日）发帖申诉一家人渡过难忘的新年，他年老父母居住的公屋2楼单位，在除夕因大厦污水渠倒灌，导致全屋被屎水淹浸，臭气熏天，新年「黄金满屋」惨变「执屎」。有物管人拆解低层存在「喉管陷阱」，「污水系冇掣关嘅」，坦言情况无法避免。

有网民昨（17日）在社交平台发片发帖表示：「除夕污水倒灌，全屋屎水。」他忆述，事发时正陪同两老返乡下过年，岂料除夕当日中午收到房署来电，指其单位有水渗出。他马上通知亲戚帮忙开门，自己则「高铁冲翻hk」。

返乡下过年突接房署电话 全屋浸满「黄金」

一开门，眼前的景象令人崩溃，从事主上载的两段影片可见，全屋地板被厚厚一层黄褐色的污水覆盖，客厅、饭厅无一幸免，椅子、电视柜、梳化等家私的底部全都泡在水中。

楼主表示，当日回到家中，一打开门除见到「全屋浸满晒屎水」，污水从地台去水位不断涌出，屋内「臭到cs（臭到死）」，粪便、厕纸及各种不明污物随水漂浮。

虽然房署派出两名清洁人员协助，但通渠车却在数小时后才到场，吸水速度远追不上倒灌速度。房署职员其后称，从渠管中「吸咗条毛巾出嚟」，疑为塞渠元凶。

一家人最终要亲自清理至半夜，但全屋家私电器已吸满臭味，只能忍痛丢弃，包括台凳、流化、床、雪柜等，而入墙柜的柜底罅隙更藏满污水，难以清理。事主愁称：「初步黎睇，几乎系全屋家私都要重造，起码洗5、6万，两老对住间屋满面愁容。」他希望房署能正视问题并作出赔偿。

物管人拆解2楼宿命 网民：「元凶」系你楼上

帖文引发热议，不少「过来人」及业界人士留言，一位自称「物管人」的网民精辟分析，指公屋2楼是「终极开口中嘅幸运儿」，因为「大厦污水渠系由顶楼直落到2楼，跟住呈L型...2楼作为L字形𠮶个角落位就系最近嘅倒涌出口」。他直言，污水渠淤塞时，2楼单位无可避免成为「接货𠮶个苦主」，而且「污水系冇掣关嘅」。

不少低层住户亦纷纷认同此喉管陷阱，有父母同样住公屋低层的网民，上载自家厕所同样惨遭屎水倒灌的相片，指两老住在二楼「已经试过两次」，并跪求解决方法。另一位网民更惨，忆述之前住在UG楼（地面对上一层），「系我个马桶度涌楼上d屎出黎，连韭菜都有」。

对于有人质疑事主为何不关水掣，楼主无奈澄清：「屋企水掣出门之前已经闩咗，今次系大厦嘅污水渠塞咗倒灌...同我哋屋内嘅水系冇关。」

喉管陷阱的矛头直指楼上住户缺乏公德心，一位前物管从业员称曾「通渠通咗一只饭碗出嚟」，有做了十几年公证行的网民更大爆，在渠中见过的奇珍异品包括：「须刨连底座，CD连盒...原条鲍鱼刷，胸围底裤」，当然最常见的还是毛巾、M巾和湿纸巾，网民不禁慨叹：「点解可以咁冇公德心...掉垃圾筒有咁难咩」。

网民献计：买家居保险、装止回阀

面对无妄之灾，网民纷纷献计，最多人提及的是购买家居保险，但亦有人提醒，保险索偿未必顺利，「所有家私问拎单，但系啲家私都用咗10年以上，边会有单。」

技术上，有人建议加装「止回阀」或「尿袋」防止倒灌，至于向房署索偿或申请调迁，意见则相当两极，有网民认为可以参考《东张西望》的个案成功调迁，但亦有「行内人」大泼冷水，指除非房署承认喉管设计有问题，或证明其失职，否则难以追究，苦主可能要「同房署个管理处斗智斗力拎赔偿啦」。

来源：lok.water＠Threads