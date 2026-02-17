煎年糕加蛋是垃圾？港女揭煎年糕「最大谎言」 网民晒「神级制成品」反击：这才是真正食法｜Juicy叮

年糕是农历新年不可或缺的应节美食，有女网民在社交平台一句无心的爆粗帖文：「边Ｘ个会加蛋煎年糕wtf」，竟引发一场关于「煎年糕」应否加蛋的网络论战，更意外钓出煎年糕要外脆内软的黄金大法。

该帖文至今已累积逾34万次浏览，留言数超过5百，网民反应两极，纷纷为自己的食法护航。

煎年糕加蛋是垃圾？港女揭煎年糕「最大谎言」 网民晒「神级制成品」反击：这才是真正食法↓↓↓↓

该女网民早前在社交平台发帖，爆粗直斥传统要加蛋煎年糕的方法：「边Ｘ个会加蛋煎年糕wtf。」

「加蛋派」晒图反击：你真系唔Ｘ识食！

帖文一出，大批「加蛋派」网民群起反击，认为加蛋才是正宗食法，其中一位网民更直接上载一张完美示范的「黄金蛋煎年糕」相片，图中每一块年糕都被金黄色的蛋浆均匀包裹，外层微焦，看起来外脆内软，令人垂涎，他更霸气留言：「你真系唔X识食」，获得大量网民赞好。

支持者纷纷表示「煎年糕必须有蛋！」、「年糕加蛋，世一」，认为这才是「定律」。

有网民分享加蛋煎的专业教学，指出要「细火煎到年糕软身」，再「每旧点蛋浆」，然后「慢火煎到每面金黄」，这样才能做到「外脆内软」的极品口感。

有人更从历史角度分析，指旧时的生铁镬易黐底，「所以先会加蛋」，或是因为酒楼年糕太稀，才需要蛋浆辅助，对许多人来说，加蛋煎年糕更是充满回忆的家庭味道，有网民感性地说：「我阿嫲同我伯娘ge妈妈都会咁煎，超好味」。

「不加蛋派」坚持原味：脆卜卜先好食！

另一边厢，「不加蛋派」也毫不示弱，坚信不加蛋才能食出年糕的真正风味，有网民同样上载相片，展示了直接用平底镬煎至表面香脆、边缘带焦的年糕，并留言：「脆卜卜先好食，最憎年糕加蛋！！」

他们认为，不加蛋可以「食到年糕嘅原味之余又外脆内软」，批评加蛋后「硬系好似又咸又甜咁」，甚至有人觉得「落蛋有陈声（腥）味」。有支持者更将「不加蛋」视为厨艺的象征，称「其实所有师傅，真系识煮饭嘅厨房佬煎年糕就唔落蛋嘅」，并认为「识煎到唔黐镬嘅人先会唔加蛋」。

楼主急扑火 网民创意食法尽出

面对一发不可收拾的激烈讨论，楼主其后再度发帖，笑称：「冷静，原本只系murmur一句结果飘到好远，总之有人加有人唔加啦，完。」她又表示从留言中可以「学更多煎年糕大法」。

这场论战除了加蛋与否的两大阵营，亦引发了不少网民分享自家独门食法，例如用米纸或春卷皮包著煎、加入杏仁粒和盐、甚至有人提出用年糕炒蛋，创意无限。

来源：xxcryss_＠Threads



