保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮

农历新年不少人会向保安派利是，一位身兼社企老板及前上市公司管理层的网民在社交平台发文，分享无意中遇到保安嫌20元利是金额太小，在背后指斥派的人「唔怕面懵」的经历，令他听到后「心里有啲唔舒服」，陷入「面子」两难境况。

保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！↓↓↓↓

楼主为一名老板，经营改善本港银发族身心灵健康的社企，他曾在几间跨国企业或上市公司工作，经营社企前曾任上市公司的管理层。

楼主在社交平台发文，指日前等候升降机时，无意中听到两名保安员正在讨论利是金额，其中一人语带不屑地说，现在什么都昂贵，竟然还会有人只给$20一封的「利是」，更嘲讽道：「俾利是的人真系唔怕面懵！」

这番话让楼主心里感到不是味儿，他坦言「我听咗之后心里有啲唔舒服」，因为他本来也打算给「普通人（不是亲人）都系$20」，他不禁陷入两难，在网上发文自问：「我应唔应该『为咗面子要加码』呢？」

网民：咁样唔俾啦

帖文引发热烈回响，网民纷纷献计，有网民对保安的态度表示极度反感，认为楼主根本不应派发，「咁样唔俾啦......反正俾同唔俾都俾佢地话架啦」，楼主亦认同地回应「咁又啱㖞」。

有激进的网民更建议楼主应「悭返」，甚至有人直言「俾条毛佢啦」，不少人认为，应该针对性地「认住讲果个！就系唔派畀佢！」

不过，有网民认为利是只是一份心意和祝福，金额多寡不应是重点，有留言指「理得佢吖...我都系照比(畀)$20」，并强调「利是讲心意姐(啫)，多少都系随意啫」。

在经济不景气的当下，有人认为「经济差，比(畀)$20已经好好」，$20已是聊表心意。

网民「策略性派发」：睇服务态度决定

不少网民又提倡「策略性派发」，认为应根据保安的日常工作表现来决定利是金额，有网民分享自己的做法：「俾看更好熟嘅一向都好帮手我俾$100，平时都唔郁乜滞嘅$20。」对于那些「平时黑口黑面，到过年烚熟狗头个个死样」的保安，不少人表示会直接无视。

有网民亦分享，自己所住的公营房屋大堂有三更保安，他会向每位熟悉的保安及清洁工派发两封$50利是，但「反而最憎系佢哋啲上司， 换保安制服坐埋喺度R利是」，对这种只想「𢱑利是」的管理层，他只会给$10。

楼主忧被「唱衰」 网民斥保安贪心

对于有网民质疑「佢哋把口咁衰，你都仲畀？」，楼主坦言担心会被职员们在背后「周围唱」，显得相当无奈。不过，大部分网民都力撑楼主，直斥保安员「贪心」、「乞丐」，有人指出，大型屋苑户数众多，即使每户只派$20，保安的「收获」也相当可观，「随时出多成大半分双粮！记住我哋唔系欠咗你呀。」

有网民亦提到，房屋署早已出通告，列明旗下保安人员不得收取利是，质疑私人屋苑的保安是否也受同样规管。

来源：vincentkwcheungcheung＠Threads