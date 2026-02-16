Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁肉菜店奇招散货 蔬菜「福袋」定价惹关注 网民赞：过年咁大袋算系咁｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:41 2026-02-16 HKT
发布时间：15:41 2026-02-16 HKT

有连锁肉菜店以奇招散货，把蔬菜以「福袋」方式促锁，定价引起网民关注。有熟行情的网民公道地指「过年嚟讲咁大袋算系咁」，另有人以一个「抵」字作结。详情见下图及下文：

连锁肉菜店奇招散货 蔬菜「福袋」定价惹关注 网民赞：过年咁大袋算系咁逐张睇↓↓↓↓

促销新鲜杂锦蔬菜

楼主昨天（15日）在社交平台Threads上载相片发帖，相中见到有连锁肉菜店以胶箱堆放了一批预先以背心袋包好的杂锦新鲜蔬菜，货架下挂著以纸皮手写的「福袋」字样，列明每包20元。

相中见到每包「福袋」随机放有至少约3款不同种类的蔬菜。定价引起网民关注，有人指「$20有啲贵，$10有得谂」，有人则指「$10都有见过」；另有熟行情的网民公道地称「过年嚟讲$20咁大袋，算系咁」、「要钱唔要货~」，有人更加直言「抵」。

网民：做生意肯花心思

对于这个绿色「福袋」的概念，网民似乎相当受落，形容是「福菜」，大赞「够创意」、「It's funny（有趣）」、「实用主义😆」、「有创意👍🏻」、「有新意」、「素食者福袋」、「做生意肯花心思都系好事嚟嘅」。

有网民更加兴奋地笑言「盲盒抽听日夜晚煮乜，几好玩」。不过，这个「福袋」以透明胶袋包装，可不是「盲盒」，于是有人调侃「依家个福袋透明度好高👍🏻」、「透明嘅福袋」，质疑「望到入面嘅嘢算唔算福袋~」。

资料来源：zoe._.sy＠Threads

相关阅读

减价时段仍收正价 将军澳街坊追讨5元差额 菜档辩称刚换价钱牌 职员出一招企图打圆场

沙田菜档老板爆卖菜好揾 揭街市「咁高」日薪请人：「肯做有几层楼收租！」

荃湾街市惊见「同归于尽」菜价 3斤菜标「这个价」震惊网民：天哪，这物价！

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
7小时前
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
17小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
2026-02-15 12:00 HKT
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
社会
2小时前
消委会无线直立式吸尘机测试︱16款型号评分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸净能力、续航力及防漏尘表现一文睇清
消委会无线直立式吸尘机测试︱16款型号评分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸净力/续航力/防漏尘表现一文睇清
生活百科
5小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
4小时前
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
18小时前
消委会泊车优惠︱停车场广告暗藏陷阱 「24小时任泊」称收$145埋单变千二蚊？ 一项细节玩谢消费者
社会
5小时前