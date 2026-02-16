连锁肉菜店奇招散货 蔬菜「福袋」定价惹关注 网民赞：过年咁大袋算系咁｜Juicy叮

有连锁肉菜店以奇招散货，把蔬菜以「福袋」方式促锁，定价引起网民关注。有熟行情的网民公道地指「过年嚟讲咁大袋算系咁」，另有人以一个「抵」字作结。详情见下图及下文：

连锁肉菜店奇招散货 蔬菜「福袋」定价惹关注 网民赞：过年咁大袋算系咁逐张睇↓↓↓↓

促销新鲜杂锦蔬菜

楼主昨天（15日）在社交平台Threads上载相片发帖，相中见到有连锁肉菜店以胶箱堆放了一批预先以背心袋包好的杂锦新鲜蔬菜，货架下挂著以纸皮手写的「福袋」字样，列明每包20元。

相中见到每包「福袋」随机放有至少约3款不同种类的蔬菜。定价引起网民关注，有人指「$20有啲贵，$10有得谂」，有人则指「$10都有见过」；另有熟行情的网民公道地称「过年嚟讲$20咁大袋，算系咁」、「要钱唔要货~」，有人更加直言「抵」。

网民：做生意肯花心思

对于这个绿色「福袋」的概念，网民似乎相当受落，形容是「福菜」，大赞「够创意」、「It's funny（有趣）」、「实用主义😆」、「有创意👍🏻」、「有新意」、「素食者福袋」、「做生意肯花心思都系好事嚟嘅」。

有网民更加兴奋地笑言「盲盒抽听日夜晚煮乜，几好玩」。不过，这个「福袋」以透明胶袋包装，可不是「盲盒」，于是有人调侃「依家个福袋透明度好高👍🏻」、「透明嘅福袋」，质疑「望到入面嘅嘢算唔算福袋~」。

资料来源：zoe._.sy＠Threads

