霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪｜Juicy叮
更新时间：13:31 2026-02-16 HKT
一名怀疑临急抱佛脚唱钱封利是的大叔，昨日（15日）霸著一部自动柜员机（ATM）狂揿100元纸币，而且无视背后有7至8个人苦候，竟提一厚面皮要求，即时惹来排队人龙鼓噪。详情见下图及下文：
霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪逐张睇↓↓↓↓
楼主：不停入卡丧揿100蚊纸
楼主昨天（15日）在社交平台Threads以「ATM（自动柜员机）」为题发帖，指「真系眼见第一次啲人用柜员机不停揿钱，阿叔不停入卡就系为咗丧揿啲100蚊纸出嚟。
楼主续指，大叔「仲厚面皮到叫啲人去隔篱𠮶部排队，但系其实讲紧后边都仲有成7、8个人等紧拎钱，好多人都鼓噪。其实你想唱钱就早啲去银行唱，今日（15日）都年廿八先嚟临急抱佛脚做咩啫」。
楼主：有人起哄都为所不动
楼主在回应栏补充，即使现场「有人起哄佢都为所不动」，「偏偏就遇上咗一个话佢都唔让嘅人」。
有看过不眼的网民气顶地表示，「咁多人等紧应该一齐出声」，但也承认「难在要有第一个带头」。
网民：ATM一次只出4张100蚊
而针对这种揿钱情况，有网民指「刁民之前都为咗揿100蚊纸对住部机」，但通常「见到后面有人通常俾佢用先」。
另有网民理解大叔的霸机表现，讲出一般的实情，指「ATM一次只出4张100蚊，系有佢原因」。
金管局鼓励派电子利是
除了封实体利是，金管局则鼓励市民利用电子支付方式，包括透过网上或手机银行使用「转数快」或其他电子钱包提供的服务派发利是。
金管局指，派发电子利是简单方便，又可以减少实体利是封和钞票的用量，有助推动可持续发展。
相关短片：《转数快应用重温》3集
资料来源：ellealla＠Threads
