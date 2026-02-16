Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:31 2026-02-16 HKT
发布时间：13:31 2026-02-16 HKT

一名怀疑临急抱佛脚唱钱封利是的大叔，昨日（15日）霸著一部自动柜员机（ATM）狂揿100元纸币，而且无视背后有7至8个人苦候，竟提一厚面皮要求，即时惹来排队人龙鼓噪。详情见下图及下文：

霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪逐张睇↓↓↓↓

楼主：不停入卡丧揿100蚊纸

楼主昨天（15日）在社交平台Threads以「ATM（自动柜员机）」为题发帖，指「真系眼见第一次啲人用柜员机不停揿钱，阿叔不停入卡就系为咗丧揿啲100蚊纸出嚟。

楼主续指，大叔「仲厚面皮到叫啲人去隔篱𠮶部排队，但系其实讲紧后边都仲有成7、8个人等紧拎钱，好多人都鼓噪。其实你想唱钱就早啲去银行唱，今日（15日）都年廿八先嚟临急抱佛脚做咩啫」。

楼主：有人起哄都为所不动

楼主在回应栏补充，即使现场「有人起哄佢都为所不动」，「偏偏就遇上咗一个话佢都唔让嘅人」。

有看过不眼的网民气顶地表示，「咁多人等紧应该一齐出声」，但也承认「难在要有第一个带头」。

网民：ATM一次只出4张100蚊

而针对这种揿钱情况，有网民指「刁民之前都为咗揿100蚊纸对住部机」，但通常「见到后面有人通常俾佢用先」。

另有网民理解大叔的霸机表现，讲出一般的实情，指「ATM一次只出4张100蚊，系有佢原因」。

金管局鼓励派电子利是

除了封实体利是，金管局则鼓励市民利用电子支付方式，包括透过网上或手机银行使用「转数快」或其他电子钱包提供的服务派发利是。

金管局指，派发电子利是简单方便，又可以减少实体利是封和钞票的用量，有助推动可持续发展。

相关短片：《转数快应用重温》3集

资料来源：ellealla＠Threads

相关阅读：

送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 网民晒冷战利品

奇怪封口法酿分尸惨剧 拆利是失手撕烂红衫鱼 苦主因一事自责

北角「女呃钱党」周街逗利是 行走中「人肉利是封」专攻长者

-----

换新钞2026｜新钞及「迎新钞」2.3起供换领 即睇汇丰/中银/渣打换新钞安排

新钞及「迎新钞」今起供兑换 市民排队换钞：新钞年头用到年尾

