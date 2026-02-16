今年又无大年三十 2025年起连续5年失踪 天文台以4个字总结「怪事」 ｜Juicy叮

送蛇迎马，看看农历日历，2026年又无「大年三十」，农历除夕是年廿九 ，正日团年饭都落在这天。年三十到底去咗边度？香港天文台旧事重提，指年三十早于去年（2025年）起便将一口气消失5年，要到2030年才重新出现，并以4个字总结整件「怪事」。详情见下图及下文：

天文台：真相永远只有一个

香港天文台早前在社交平台facebook专页以「消失的年三十㊙️」为题，上载《气象冷知识》短片发帖，拆解年三十在这5年的失踪之谜。帖文中，天文台表示「咩话？！由2025开始连续5年都无年三十？！咁除夕团年饭咪要『提早』食🍚？年三十到底去咗边度？」。

天文台续指，「真相永远只有一个🕵️！年侦探SUN男为你拆解年三十失踪之谜🔍！#气象冷知识 #连续5年没有年三十 #腊月 #农历 #谁偷走了年三十」。

去年播出的第470集《气象冷知识》短片，详细引述农历农法，讲解为何2025至2029年都没有年三十，并以「连番巧合」4字来总结事件，详情见下图↓↓↓↓

以上为香港天文台《气象冷知识》短片截图

公历与农历对照表：https://www.hko.gov.hk/tc/gts/time/conversion.htm

天文讲解农历历法：https://www.hko.gov.hk/tc/gts/time/lunarcal.htm

