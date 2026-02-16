Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

今年又无大年三十 2025年起连续5年失踪 天文台以4个字总结「怪事」 ｜Juicy叮

更新时间：10:45 2026-02-16 HKT
发布时间：10:45 2026-02-16 HKT

送蛇迎马，看看农历日历，2026年又无「大年三十」，农历除夕是年廿九 ，正日团年饭都落在这天。年三十到底去咗边度？香港天文台旧事重提，指年三十早于去年（2025年）起便将一口气消失5年，要到2030年才重新出现，并以4个字总结整件「怪事」。详情见下图及下文：

今年又无大年三十 2025年起连续5年失踪 天文台以4个字总结「怪事」逐张睇↓↓↓↓

天文台：真相永远只有一个

香港天文台早前在社交平台facebook专页以「消失的年三十㊙️」为题，上载《气象冷知识》短片发帖，拆解年三十在这5年的失踪之谜。帖文中，天文台表示「咩话？！由2025开始连续5年都无年三十？！咁除夕团年饭咪要『提早』食🍚？年三十到底去咗边度？」。

天文台续指，「真相永远只有一个🕵️！年侦探SUN男为你拆解年三十失踪之谜🔍！#气象冷知识 #连续5年没有年三十 #腊月 #农历 #谁偷走了年三十」。

去年播出的第470集《气象冷知识》短片，详细引述农历农法，讲解为何2025至2029年都没有年三十，并以「连番巧合」4字来总结事件，详情见下图↓↓↓↓

以上为香港天文台《气象冷知识》短片截图

公历与农历对照表：https://www.hko.gov.hk/tc/gts/time/conversion.htm

天文台网页截图
天文台网页截图
天文台网页截图
天文台网页截图

 

天文讲解农历历法：https://www.hko.gov.hk/tc/gts/time/lunarcal.htm

天文台网页截图
天文台网页截图

 

资料来源：香港天文台 HKO＠facebook

相关阅读：

团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局

港妈携女年廿九食「天上团年饭」嬲爆 飞机餐咁安排被斥「大吉利是」

