港铁钻石山站大叔夹车门 神力「排云掌」劲力撑开 后续发展网民始料不及｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:46 2026-02-15 HKT
发布时间：15:46 2026-02-15 HKT

一名大叔在港铁钻石山站怀疑心急冲门失败，手部被车门夹个正著著，但却无视危险，在千钧一发之际使出「排云掌」劲力撑开，最终车门重新开启，成功上车，但后续发展却令网民始料不及。详情见下图及下文：

港铁钻石山站大叔夹车门 神力「排云掌」劲力撑开 后续发展网民始料不及逐张睇↓↓↓↓

楼主：真系骨格精奇

楼主昨日（14日）在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「阿伯你真系骨格精奇」。短片在车内拍摄，清楚见到大叔手部在车厢内细致的活动情况，以及车门重新开启后，大叔咬实牙关上车的前后场面。

网民学著楼主的幽默，笑言大叔「学过如来神掌又话过你知咩」、「旷世武侠奇才」、「摩西开红海」、「终于见到排云掌」、「阿伯表演人手开花呀」。

网民：好易整伤手尾长

有人则估计大叔「明显惯犯，手势纯熟」，好心提醒「一把年纪，好易整伤，手尾长」。还是有人心水清，反问「到底，点解，香港啲地铁要咁敏感，夹到少少嘢就识开返门」、「阿伯以为度门开返系因为靠佢对手撑开？」。

「东京散步」攞尾彩

还有细心的网民留意到片中叫人始料不及的结局，在大叔辛辛苦苦上车之后，一名穿「东京散步」T恤的男子执死鸡施施然上车——

•「最大得益者系东京散步」、
•「『东京散步』多谢阿叔的神功  」、
•「好一个东京散步😂，冷手执个热煎堆」、
•「使乜咁急呀🤨人地『散步』都入到，比东京散步攞尾彩！」。

网民：想一脚伸返佢出去

有网民则不满大叔的冲门行为，直斥「😂黐线有无咁赶啫，下一架唔得嘅？」、「见到呢啲真系想一脚伸返佢出去」、「下一班几分钟啫」，并正经地建议「阿叔阻碍列车运作，告佢啦」。

根据《香港铁路附例》第9(2)条，「任何人不得干扰铁路处所内的任何门或闸，包括任何列车车门及月台幕门」，违著可被判罚款2000元。

资料来源：angus_10411＠Threads

相关阅读：

大妈港铁冲门外卖被夹半天吊 疑似事主最终画面曝光 目击者：成车人笑到ＸＸ

两长者搭港铁冲门被夹片疯传 甩脱发火怒踢车门后续画面曝光 结局令人意外

落马洲站小妹妹上唔切车 独留月台惊到扎扎跳 网民狂轰家长一吓人举动

 

