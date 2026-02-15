搭巴士霸位摆蝴蝶兰 港男6个字暴露极自私想法 气炸乘客：唔阻你盆花休息｜Juicy叮

岁晚买年花，希望新年花开富贵。一名港男带同娇嫩的蝴蝶兰搭巴士，矜贵地替兰花霸位坐下。期间，港男在车上自爆6个字，有意无意间曝光了心底的极自私想法。同车敢怒不敢言的乘客唯有「唔阻你盆花休息」。详情见下图及下文：

搭巴士霸位摆蝴蝶兰 港男6个字暴露极自私想法 气炸乘客：唔阻你盆花休息逐张睇↓↓↓↓

楼主：唔阻你盆花休息

楼主昨天（14日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「优质公民😂，女仕嘅朋友开声叫佢拎开盆花，位男仕话有人开声先算，连隔离位婆婆都拧晒头🙂‍↔️🙂‍↔️，年轻人我仲有脚力企下，唔阻你盆花休息了🙏🏻」。相中见到坐于四人对头位的港男，附近座位放满未知物主的背囊和满载的环保袋。

网民：讲句唔该之后照坐

楼主并在回应栏补充「位男仕话有人开声先算，即系都冇打算会郁」、「我喺车尾啊，太多人出唔到去🤣（同车长讲）」。回应的网民都看不过眼，批评港男「佢包咗个4人位😑」。有人奇怪「冇人够胆即刻开声，唔该攞开你啲杂物我要坐，麻烦你啊唔该」。

有网民则直言「咁Ｘ串俾我就一嘢扫落地」、「讲句唔该，之后照坐。座位要嚟坐唔系俾佢哋咁摆嘢」，并期待「呢啲情况真系好想有个穷凶极恶嘅阿叔上车，坐喺佢哋隔离！」。

资料来源：roniiitc＠Threads

