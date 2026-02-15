花市版《寻秦记》 「寡人」踏神器维园出巡 喇叭侍从威风随行 网民寻项少龙｜Juicy叮

一群在维园年宵市场开档的青年为宣传摊位，大玩花市版《寻秦记》，安排「寡人」穿越，踏著神器在场内巡游。为显气派，更加安排喇叭侍从威风随行，沿途大播《天命最高》，实行自带背景音乐。网民见到「寡人」后虽然「笑左」，但还是情牵男主角，寻找项少龙踪影。详情见下图及下文：

花市版《寻秦记》 「寡人」踏神器维园出巡 喇叭侍从威风随行 网民寻项少龙逐张睇↓↓↓↓

楼主：寡人笑X左

楼主前日（13日）在社交平台Threads以「年宵」为题上载短片发帖，地标「维园年宵市场」，留言指「寡人笑X左」。帖文获刚好同场的网民附和，上载另一角度拍摄的短片。

片中一脸正经的「寡人」神气地骑著吹气骏马，踏在板车上由穿时装制服的摊位工作人员拉动而行。

「寡人」左右各有一名绿衣随从，身后还有一位喇叭侍从，沿途推著播放《天命最高》的扬声器紧贴而行；片中还见到绿衣随从大喊「駅急大行动，我哋喺𠮶度等你哋呀」。

网民：想去参见大王

网民大赞宣传创意爆灯，指「好正！🤣」、「呢个正呀喂😹😹」、「学生，应该支持下😆」、「😂😂😂😂 好搞笑」，还有人兴致勃勃称「本来唔想去，依家想出去参见大王了」。

「寡人」的打扮触目外，其随身物品也吸睛，细心的网民留意到「师傅架板车好摇曳」、「有埋喇叭侍从，自带BGM（Background Music，背景音乐）系劲嘅」、「随身BGM」。

还是有人情牵正版《寻秦记》的男主角，查问「项少龙去咗边呀！」、「项少龙呢？😂」、「我听到（片内）有人问！我都想问😆项少龙去咗边呀！」。

资料来源：acggjai＠Threads

相关阅读：

深水埗《寻秦记》？ 港男寻宝发现经典古物 网民眼利：见到佢就口水流！