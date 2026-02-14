女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮

马鞍山一名女子行商场期间，怀疑突然遇上人生交叉点，紧急在垃圾桶旁即场掷筊问事，祈求指点迷津。这罕见一幕被路人拍下，引起网民关注，有人眼花花以为女子就地大解。详情见下图及下文：

行商场遇人生交叉点 马鞍山女子掷筊求指点迷津？ 网民眼花以为就地大解逐张睇↓↓↓↓

楼主：喺商场掷圣杯系咩玩法？

楼主早前在社交平台Threads上载相片及短片发帖，留言指「喺商场掷圣杯系咩玩法？🤔」。

直接把商场变身庙宇的女子把带同的手推车放身旁，无视人来人往，蹲在路旁埋首掷筊。网民对其举动相当好奇，有人更眼花花以这名蹲著的女子正就地大解，坦言「以为佢屙屎...」。

网民：一定有嘢谂唔通

另有人肯定这名女子「一定有嘢谂唔通」、「够晒听天由命嘅感觉😂」。有人则具体地笑言可能在问「买嘢？定唔好买嘢 ？😂🤣」、「买／不买」、「问下边度买嘢好」、「问大神买边间铺好」、「选择困难症，求解答」。

有网民甚至调侃「行每一步都要问一问先，咪行叉踏错」；以及在垃圾桶旁掷筊，很有可能在查问「垃圾分类，++ 一般癈物，- - 纸张」。

因应有人指「睇吓直行定转湾😂」、「👈🏻向左走定向右走👉🏻」，有网民正经地提到「唔识路咪问吓神啰，以前冇GPS（「全球定位系统」）个个都系咁，叫做仙人指路，有咗Google maps（谷哥地图）之后越来越少人咁做」。还是有人认为这做法「好过用花瓣，起码唔会周地垃圾😂」。

掷筊3种结果

根据华人庙宇委员会的介绍，掷杯问事时，「双手合拢筊杯于胸前，虔诚向神明说明事由后，掷筊于地面。掷筊的3种结果，其实蕴含著神明的回应」——

•圣杯（一凸一平）：代表「是」，神明同意你的提问或请求。

•阴杯（两片凸面）：代表「否」，神明不同意。

•笑杯（两片平面）：答案未明确，神明表示你的问题不清。

资料来源：bradli＠Threads

