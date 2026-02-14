Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:34 2026-02-14 HKT
发布时间：15:34 2026-02-14 HKT

马鞍山一名女子行商场期间，怀疑突然遇上人生交叉点，紧急在垃圾桶旁即场掷筊问事，祈求指点迷津。这罕见一幕被路人拍下，引起网民关注，有人眼花花以为女子就地大解。详情见下图及下文：

行商场遇人生交叉点 马鞍山女子掷筊求指点迷津？ 网民眼花以为就地大解逐张睇↓↓↓↓

楼主：喺商场掷圣杯系咩玩法？

楼主早前在社交平台Threads上载相片及短片发帖，留言指「喺商场掷圣杯系咩玩法？🤔」。

直接把商场变身庙宇的女子把带同的手推车放身旁，无视人来人往，蹲在路旁埋首掷筊。网民对其举动相当好奇，有人更眼花花以这名蹲著的女子正就地大解，坦言「以为佢屙屎...」。

网民：一定有嘢谂唔通

另有人肯定这名女子「一定有嘢谂唔通」、「够晒听天由命嘅感觉😂」。有人则具体地笑言可能在问「买嘢？定唔好买嘢 ？😂🤣」、「买／不买」、「问下边度买嘢好」、「问大神买边间铺好」、「选择困难症，求解答」。

有网民甚至调侃「行每一步都要问一问先，咪行叉踏错」；以及在垃圾桶旁掷筊，很有可能在查问「垃圾分类，++ 一般癈物，- - 纸张」。

因应有人指「睇吓直行定转湾😂」、「👈🏻向左走定向右走👉🏻」，有网民正经地提到「唔识路咪问吓神啰，以前冇GPS（「全球定位系统」）个个都系咁，叫做仙人指路，有咗Google maps（谷哥地图）之后越来越少人咁做」。还是有人认为这做法「好过用花瓣，起码唔会周地垃圾😂」。

掷筊3种结果

根据华人庙宇委员会的介绍，掷杯问事时，「双手合拢筊杯于胸前，虔诚向神明说明事由后，掷筊于地面。掷筊的3种结果，其实蕴含著神明的回应」——

•圣杯（一凸一平）：代表「是」，神明同意你的提问或请求。
•阴杯（两片凸面）：代表「否」，神明不同意。
•笑杯（两片平面）：答案未明确，神明表示你的问题不清。

资料来源：bradli＠Threads

相关阅读：

北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧

的士车门插两支大香 网民解答揭背后真相

趁烧冥镪时落手 荃湾拜山烧肉祭品疑被偷 网民因一理由指系好事

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
02:00
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
10小时前
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
影视圈
8小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
21小时前
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
时事热话
3小时前
送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 网民晒冷战利品｜Juicy叮
送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 网民晒冷战利品｜Juicy叮
时事热话
6小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
2026-02-13 13:18 HKT
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
保健养生
2026-02-13 13:00 HKT
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
3小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
2026-02-13 13:47 HKT