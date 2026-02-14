情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮

情人节气氛浪漫，连荔枝角一垃圾桶也「收花」，亲身感受被爱意包围。具侦探头脑的网民提醒，「之后个花入面有戒指之类嘅嘢」；另有人化身 「恋爱专家」，拆解多个既现实又残酷的情人节弃花理由。详情见下图及下文：

楼主：悲伤的故事

楼主日前在社交平台Threads以「情人节」为题上载相片发帖，留言指「每年临近情人节都会见到一些悲伤的故事。今年第一单…spotted in（地点位于）荔枝角。一齐update（更新）下各区实况」。

相中的大束红玫瑰寂寞地被搁于垃圾桶顶，在胶袋包裹下，其中一支更散落在花束外，倍添落寞。

网民：个垃圾桶都有拍拖咩

被弃置的爱情不但令人唏嘘，更惹来一群疑似单身的网民顾影自怜，留言感慨「垃圾桶都有花收」、「个垃圾桶都有拍拖咩」、「连垃圾桶都有花收，我呢？」、「换个角度睇，就唔会悲伤： 垃圾桶今年终于收到花了。🤣🤣🤣」。

网民折解弃花理由

有网民则「恋爱专家」上身，细心拆解多个既现实又最残酷的弃花理由：

•又系出轨女；

•我估系女性放低；

•偷食点会攞返屋企？；

•怕丑男送俾清洁阿姐；

•小三送，唔带得返屋企 🤡；

•礼物已收，花系晒命道具，用完即弃；

•又咁讲，被送花者可能根本唔钟意收花；

•咁多个男人一齐送花，唔够手拎返屋企啫；

•到正日垃圾桶有好多花，因为啲女要赶下场；

•女：下次折现啦，拎咁大扎花返屋企你想我家变咩；

•唔悲伤呀，同阿二去完街，同正印同居，点拎返屋企呢，收过就算咯；

•有两个可能性，一系女人嫌弃男人满足唔够，一系男人瞒住女人有第二条女。😆；

•如果系男仔因为食柠檬掉嘅， 我觉得好浪费，女仔唔要不如攞返去送俾阿妈啦， 阿妈值得你对佢好；

•试过唔只一次咁做，其实心里面戥送花人肉痛亦好心痛紥花，不过真系唔想人误会，亦唔想男朋友唔开心。

网民：玫瑰共享

有网民则看到这大束花的价值，有人指值「几旧水」，有人更加提醒「寻找下花里面有无首饰同手机个啲嘢」、「之后个花入面有戒指之类嘅嘢」。

有网民则笑言这是「玫瑰共享，麻烦其他师兄用完放垃圾桶俾其他人用😀」，并「建议摆垃圾桶旁边，下一家回收再用都干净啲 （花是无辜的）」。

资料来源：fadip_florist_hk＠Threads

