送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 网民晒冷战利品｜Juicy叮

新春将至，房署给公屋户送上贺年心意，最多居民收到利是封，其次是挥春或年历。就利是封款式，居民甚至预先有话事权，网民收礼后兴高采烈地晒出各自的战利品。其中，秀茂坪安达邨的万事如意Q版款式最受欢迎。详情见下图及下文：

送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 各屋邨战利品晒冷逐张睇↓↓↓↓

楼主多谢房署

楼主早前在社交平台「公屋讨论区 - 香港facebook群组」上载利是封相片发帖「多谢房署 🧧🧧🧧🙇 🙏 😆」。

相中见到房署把款式可爱的利是封入到信箱，给安达邨居民送上贺年礼物。网民相当欣赏这份心意，大赞「好靓」、「咁靓嘅」，另有公屋居民表示「我哋都有，但你哋（安达邨）个得意啲！👍」。

楼主也赞「系...挺好…好...的🤣😂」、「 我今早出门拎咗🧧好靓呀😍」另有街坊附和「打开信箱见到好意外，今年利是封设计好得意」。

网民：年年都会派发利是封

有熟知门路的网民则回应「年年都会派发利是封🧧」、「一早派咗」、「每年都有」，于是各自晒出不同屋邨的不同款式——

有住户则物尽其用地表示「有派，不过我已经买咗啲好靓嘅，所以我无要，放咗喺信箱下边𠮶格俾其他人」、「无要，俾咗保安」。

房署：加强居民归属感

房屋署回复《星岛头条》查询时表示，房委会每年均会因应屋邨的规模大小，提供拨款，主动于屋邨内举办社区建设活动和筹备节庆活动（例如为居民采购月历、利是封、节日装饰等），从而以促进睦邻精神，并加强居民对屋邨的归属感。

为鼓励居民积极参与屋邨事务及表达意见，各屋邨办事处会以问卷形式收集居民的意见，决定该年度的活动及节庆安排。



以上述有关安达邨的帖文为例，署方指出，屋邨办事处主动于去年4月透过问卷向居民收集有关运用屋邨拨款的意见，并于去年12月让居民参与拣选利是封款式，遂于今年2月将利是封派发予居民，深受居民欢迎。

提升居民幸福感

署方续称，房委会辖下197条公共屋邨中，有180条屋邨今年有向居民派发利是封，亦同样有向居民收集意见，所以款式会各有不同。至于其余17条屋邨，除了两条刚落成屋邨大部分居民仍然在装修或安排入伙阶段，其余15条屋邨虽然没派发利是封，但仍有按居民意见印制其他新春年饰包括挥春或年历。

署方表明，会继续与居民保持沟通，主动在屋邨举办不同活动，提升居民的幸福感。

资料来源：WaiWai Heung ＠公屋讨论区 - 香港facebook群组

