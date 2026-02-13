大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮

金价早轮狂升猛涨，人人见金开眼。西营盘街头日前有大批999.9千足纯金「金条」随地摆，网民见猎心喜，不避嫌地公开寻金地点。详情见下图及下文：

大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点逐张睇↓↓↓↓

楼主：金价升多咗人入货

楼主昨日（12日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「金价升咗，多咗人入货☺️」。

相中见到写有「千足纯金金条纯足999.9」的纸箱堆在行人路手推车旁，目测同款包装的纸箱约有20个，规格是56 X 26 X 53cm。

网民的目光都被「金条」两个字吸引过来，不过细看箱身还印有「400盒装」、「A」和「Made in China」字样，便隐隐感觉到盒内盛载的并非「金条」这般简单。

寻金地点：雀仔桥下面

对于这批被「周街摆」的「金条」，有眼利的网民认出「金矿」位于西营盘「雀仔桥下面」。

由于现场「隔篱一排纸扎舖，你话呢」，于是有网民认为这批金条实属「A货」，是「冥通金库认证」或「冥通金舖😂，风刀吹得起。😂」的物品，并笑言「咁样放喺街都无人拎，你话香港治安几好，真系路不拾遗」、「咁Ｘ明目张胆🤣揾鬼偷咩」。

有人更加直言，这批「冥通金条」「唔系而家用嘅🤣」，是「要来烧」及「应该烧得著🔥」。

资料来源：buddha.ppy＠Threads

相关阅读：

桥咀岛凉亭遗金戒指 内侧刻有这几个字 网民：九成九背后有故事

一Po见人性？港女FB派「金蛇」引疯抢 网民争崩头花式晒温情 最后赢家竟是...