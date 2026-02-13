长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮

网上流传一段长发女在天星码头一斜路，像玩瀡滑梯般跣倒的短片，当中的途人冷眼袖手旁观，掂行掂过似乎无人伸出援手扶起。精明眼的网民因为一理由，从中看透了人情冷暖。详情见下图及下文：

长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖逐张睇↓↓↓↓

手袋物品仙女散花

楼主今日（13日）凌晨在社交平台Threads上载短片发帖。片中穿牛仔裤的长发女怀疑在斜路上绊倒，连人带袋如反身玩瀡滑梯般，迎面扑向地上。应声落地一刻，手袋内的物品如仙女散花般四散地上，短片还录到「哗」的一声。

路人「Ｕ」字型避开

事发前后，长发女身旁均有不少路人经过，但却无人伸出援手扶起，有人甚至以「Ｕ」字型避开，懒理其惨况。

狼狈一仆一碌的长发女在无人帮忙下，手撑地上反身坐定，定一定神后准备站起，一副可怜兮兮的样子。有网民也认同「呢下仆得几金」、「唔跌落海算佢大命🤣🤣🤣」，估计事件起因可能是「挂住睇电话呀喇！」。

网民：小心碰瓷

对于路人的冷漠，有网民表示理解，提醒「小心碰瓷」、「今时今日，想帮都有心冇力，分分钟原告变被告」，并指「除多问吓佢有冇事，使唔使揾职员帮手，扶佢真系唔敢，整亲就奶嘢」、「扶咗可能会话你：多谢扶佢、抽水、偷嘢、推跌佢，所以唔扶好处多过扶🤷🏻‍♂️」。

始终还是有好心人称「好惨，帮手睇睇位女士扶佢起身都好呀」、「就算真系唔扶，都起码帮佢执返啲嘢啊」、「好心帮人执返啲嘢啦」。

网民好奇：点解会拍到呢一刻

虽然短片显示无人帮忙，但有网民细看影片后指出，「最尾有个女人帮佢，只系cut（剪）咗佢」，估计事主跌倒后应获协助。

另有不少网民好奇「咁都影到𠮶一刻好利害㖞」、「点解会拍到呢一刻咁劲」、「点解咁啱会有人影住？」、「点解你会影人落船？」，于是有人估计，可能是「摆拍定AI（人功智能）？」、「段片咁AI嘅😂」。

资料来源：nepenthe1088＠Threads

