将军澳落「漂白水雨」？ 黑衫裤惨添芝麻纹 倒霉路人大爆中招位置 网民促缉凶赔钱｜Juicy叮

有路人行经将军澳住宅区时，怀疑遇上一场「漂白水雨」，身穿的黑衫黑裤惨遭「雨水」漂白，年底遇上一场无妄之灾，在盛怒下大爆中招位置 。有网民看不过眼，建议苦主「揾原凶！赔钱！」。详情见下图及下文：

楼主：有落毛毛雨感觉

匿名的楼主昨日（11日）在社交平台facebook群组「将军澳主场」上载相片发帖大呻黑仔遭遇，留言指「今日（11日）傍晚5点几经过天晋II外围行人路（宝盈对面）突然闻到好大阵漂白水味而且有落毛毛雨感觉」。

楼主续指，「急步行过就已经发现黑色衫裤都有橙啡色点点，上网check（查）真系漂白水造成嘅效果。😡」，接著补充「𠮶度咁多人行又多小朋友学生，咁喷漂白水清洁好危险㖞！」。

相中见到楼主的黑色衣物，出现大量一点点淡色状似芝麻的花纹，花纹散落的轨迹与雨落相似。

网民：鞋底都揦穿

网民都惊讶这场疑似「漂白水毛毛雨」的威力，指「咁都得🥶」，甚至指漂白水威力强劲，有机会把「鞋底都揦穿」。于是有看不过眼的人建议楼主「揾原凶！赔钱！」。

卫生署卫生防护中心有资料教导市民「正确使用漂白水」，当中提到「漂白水是一种强而有效的消毒剂，其主要成分是次氯酸钠 (Sodium hypochlorite)，能使微生物的蛋白质变质，有效杀灭细菌、真菌及病毒。家用漂白水价钱廉宜，功效快速，因此，市民可使用稀释的家用漂白水来消毒环境。

使用漂白水4大注意事项

但防护中心提醒，「使用漂白水时应小心处理，因为漂白水对黏膜、皮肤及呼吸道具刺激性，遇热和光会分解，亦容易与化学品产生化学反应。不当使用漂白水会影响其消毒功能及令使用者受伤。过量使用漂白水会污染环境和破坏生态平衡」。

防护中心还提到「使用漂白水的4大注意事项」：

甲、 避免用于金属、羊毛、尼龙、丝绸、染色布料及油漆表面。

乙、 避免接触眼睛。如漂白水溅入眼睛，须立即以清水冲洗最少15分钟和向医生求诊。

丙、 不要与其他家用清洁剂一并使用，以免降低其消毒效能及产生危险的化学作用。例如：当漂白水与酸性清洁剂（如洁厕剂），便会产生有毒气体，可能造成意外，令身体受伤。如有需要，应先用清洁剂与清水清洗干净，再用漂白水消毒。

丁、 未经稀释的漂白水在阳光下会释出有毒气体，所以应储存于阴凉、有遮蔽及儿童接触不到的地方。

参考资料：卫生署卫生防护中心「漂白水的使用」

资料来源：facebook将军澳主场

