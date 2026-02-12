申请「天伦乐调迁」4个月后极速配房 母亲大屋搬细屋与粉岭女儿同邨同座 网民：快得咁紧要｜Juicy叮

有公屋户去年10月申请「天伦乐调迁计划」，4个月后即本月初便获配房，大屋搬细屋，与居粉岭公屋的女儿同邨同座，方便照应。网民恭喜「团圆」之余，也惊叹配房速度「快得咁紧要」。详情见下图及下文：

申请「天伦乐调迁」4个月后极速配房 母亲大屋搬细屋与粉岭女儿同邨同座逐张睇↓↓↓↓

楼主：妈妈旧年10月申请天伦乐

楼主前日（10日）在社交平台facebook群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」发帖报喜，留言指「我妈妈旧年10月申请天伦乐，上星期收信派咗去我个屋苑😆」。

综合楼主慷慨回复网民留言的内容，楼主现居不近车站的粉岭公屋，母亲获调到她居住的屋邨并且是同一座楼。

楼主母亲原居于4-5人单位

楼主并透露，母亲原居于4-5人的单位，但「走下一个走下又一个」，单位只剩母亲人一居住。在回应网民「咁快😳快得咁紧要」、「点解可以咁快嘅」的提问时，楼主指「申请𠮶时，已经有条文写明 ，会2月收到配房信」，并估计「可能我条邨咁啱有单位空置咗」。

楼主：拎咗锁匙啦

另有知情的网民回应派屋速度时称「原本住紧公屋，只是调迁，所以申请限期内批。唔系排公屋」，楼主和应称「系呀！全对，我妈仲要1个人住4-5人单位」 ，并于昨日（11日）补充「拎咗锁匙啦」的最新消息。

网民：新春大礼

对于楼主的「天伦乐」喜讯，网民都替其高兴热烈祝贺，指「可喜可贺」、「恭喜」、「无敌」、「恭喜晒🎉天伦乐通常都会安排系附近方便互相照顾」、「咁真系天伦乐」、「很好母女可多联系感情」，有人更加形容是「新春大礼」。

天伦乐调迁计划

根据房署资料，「天伦乐调迁计划」「提供调迁机会给公屋租户迁往其年长父母或年青一代现居的屋邨以便互相照顾（若受房屋资源所限，则可能获编配邻近而有合适空置单位的屋邨）。凡居于公屋的年长父母可提名一名儿女/儿女配偶申请是次调迁计划，而年青一代家庭则可提名其父母/外父母申请调迁」。详情见这网页：https://www.housingauthority.gov.hk/tc/public-housing/tenancy-matters/transfer/harmonious-families-transfer-exercise/index.html

资料来源：Joyce Cheng＠facebook公屋讨论区 - 香港facebook群组

