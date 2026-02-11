Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

998岁先有免费火化？火葬预约突现离奇收费表 网民：要北宋出世先得！｜Juicy叮

更新时间：16:15 2026-02-11 HKT
发布时间：16:15 2026-02-11 HKT

有殡仪服务业指昨日（10日）于食环署火葬预约系统，突发现一个离奇收费表，竟揭示要享有免费服务，市民可能需要有「998岁或以上」，该从业员不禁惊叹「香港生存的确唔容易」，帖文掀起网民热议。

998岁先有免费火化？火葬预约突现离奇收费表 网民：要北宋出世先得↓↓↓↓

有从业殡仪服务业的网民，昨日（10日）于社交平台上载了一张食环署网上预订火葬服务系统的页面截图，当中「火葬费用」一栏清晰列明，「12至997岁」收费为港币1,220元，而「998岁或以上」的收费竟是「0元」。

楼主对此收费表感惊讶，他在帖文中写道：「香港生存的确唔容易，原来要活到998岁，市民先可以享有免费火化服务。」

998岁或以上「0元」？

帖文引发热烈回响，不少网民质疑门槛「太高」，笑称：「998年前系北宋，你揾个1027年出世，依家仲在生嘅人俾我睇下。」「北宋仁宗天圣年间出世，咁即系包公果个年代......」

有网民联想至神话及影视作品，直呼「cls998岁，吸血僵尸定外星人」、「圣经入面最长寿都系969岁，差少少」，甚至连《我和僵尸有个约会》的况天佑、《鬼灭之刃》的「上弦」、《千年女王》的芙莉莲等经典角色都被点名，认为只有他们才有资格享用此「福利」。

网民：戥997岁𠮶啲先人唔抵

面对这超离奇的免费条款，网民发挥黑色幽默，有人替「差一年」的先人感到不值：「我戥997岁𠮶啲先人唔抵，挨咗997年仲争一年可以免费，点知挨唔到。」

作为殡仪业人士，楼主亦与网民幽默互动，携测何以会突然出现这超离奇画面，当有人问为何会这样设定时，楼主以「9 set」幽默回复，又有人猜测「定规条个𠮶人，系咪打多左个9字唔知」，楼主则以一句「咁就唔9知」巧妙回应。

楼主：系统已更正

至于这项「千年优惠」究竟是真是假？楼主在回复中证实，截图是其同事无意中在网页上发现，但「今朝（10日）佢哋已经改返」，意味著这很可能是一次手误或系统出错造成的乌龙事件，而当局已迅速修正。

来源：bonleung_＠Threads

同场加映：拜山男女大闹葵涌灵灰阁 威吓丧骂七旬清洁工：「总之我以后唔想见到呢个人喺度出现！」↓↓↓↓


 

