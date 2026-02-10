排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮

农历新年将至，有女网民在社交平台兴奋宣布，苦等19年后终于获派理想公屋，更形容是最好的「新年礼物」，帖文掀起热议，更揭示了轮候公屋背后的辛酸与「潜规则」。

排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？↓↓↓↓

有女网民在「公屋讨论区」FB专页发文，喜悦之情溢于言表：「19年终于等到1人单位，二派理想屋邨，祝各位都收到新年礼物啦」，她更附上一张房委会的「配房通知信」相片，从信件可见，楼主获派的单位是位于长沙湾的元州邨元禧楼。

「头奖盘」单位曝光 网民：好过中六合彩！

帖文引发大批网民留言「恭喜」，不少人更将这次成功上楼比喻为中头奖，直呼「好过中六合彩！」、「简直就是中了六合彩，恭喜」。

不少网民指元州邨一向被誉为公屋「头奖盘」，对其地理位置赞不绝口，形容该处「交通超方便，又近街市，食肆有多」，有网民更指「元州邨地铁站上盖！！幸之不得」，羡慕之情溢于言表。

有心水清的网民直接提问单位面积：「请问有几多尺？」，楼主亦大方回应「17.9」，即约193呎，楼主又透露单位是「一人单位仲系新楼」，并非与人共用厨厕的旧式设计，可谓锦上添花。

付19年青春 网民敬佩毅力

相对获派的地点，楼主长达19年的等待更让网民感到震惊，不少网民惊讶地指「1人点有咁快」，楼主本人亦亲自回应「十九年仲话快」，短短数字道尽背后近廿载的辛酸，不少人感叹「人生有几多个19年」，对楼主的毅力表示敬佩。

同时有不少网民关注楼主在这19年间，如何能一直维持低收入而不超出资产审查的限制，有网民坦言佩服楼主「能够保持住不超资既等待精神！难得！」「点做得到！」有网民指出不排除有申请者会在「check到条队差唔多先辞职或控制入息」，甚至有人提出「uber...的士、任何私人教练」等方法。据房委会资料，1人公屋入息限额为每月$13,090，资产净值限额为$291,000。

有轮候者亦留言叹苦候公屋的辛酸，有人表示自己「二十一年一啲声气都冇」，有人扬言「申请咗25年都未有」。楼主亦化身「专家」与其他轮候者交流，当有网民表示自己51岁申请，相信60岁都未有机会时，楼主以半带幽默的口吻回复「65岁就差唔多有」。

来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组