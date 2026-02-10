团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局｜Juicy叮

农历新年将至，有网民到牛池湾一间酒楼提前食团年饭，他在社交平台发文，对该间酒楼的团年饭套餐「有7个餸」感不满，在中国人传统中，喜庆宴会的菜式数量应为双数，单数尤其是「七」，一般出现在俗称「食七」的「解秽酒」中，楼主在帖文中怒斥：「即系咩玩法！！！」事件迅即成为热话。

团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局↓↓↓↓

有网民在「香港酒楼关注组」FB专页发帖，在刚过去的周六（7日）晚上到牛池湾一间酒楼提早食团年饭，他对于该酒楼的团年饭套餐大感不惑，帖文写道：「团年饭套餐七个餸，即系咩玩法！！！」并附上两个愤怒的表情符号。

解秽酒？一纸七餸餐单掀激辩

根据楼主上载的酒楼收据，该个价值$1288的「团年新春C餐」上，清楚列明了七款菜式，分别是「烧味拼盆」、「烧鸡半只」、「上汤虾球伊面」、「糯米饭」、「翡翠炒带子」、「清蒸东星仔」及「蚝王花菰蚝豉」。

在华人传统中，喜庆宴会的菜式数量宜双数，寓意「成双成对」，而单数，特别是「七」，往往令人联想到丧礼后的「解秽酒」（俗称「食七」），因此这个七道菜的餐单，触动了楼主和不少网民的神经，帖文旋即引发热烈回响。

网民：如何计「餸」数量

有网民直言楼主「不知中菜文化不要乱Ｘ人」，认为楼主反应过度，不少熟悉中菜传统的网民指出，真正的问题在于如何计算「餸」的数量。

有网民详细解释：「在中式酒席...菜式数量通常以双数...奇数则多与丧事或祭祀相关」，而关键在于，如「糯米饭、炒饭、伊面」等主食，在传统上属于「单尾」，「通常不算入正菜的『道数』里」，另一位网民亦和应：「糯米饭系主食唔计餸㖞。」

按照这个说法，该餐单扣除「上汤虾球伊面」和「糯米饭」后，实际「餸」数只有五个，虽然仍是单数，但并非楼主所指的「食七」，有网民更认为伊面也不应计算，那便是六道菜，寓意「六六大顺」，完全没有问题。

神操作！楼主加餸反变「真．食七」

正当网民为「计唔计饭面」而激烈辩论时，楼主亲自现身回应，揭露了事件的惊人结局，原来，楼主在发现餐单有七道菜后，已马上向经理反映，对方也「打咗个突」，并建议楼主自行加单。于是，楼主决定「自己加咗个菜」，选择了「海蜇」。

这个「神操作」让战局出现180度大逆转。网民纷纷指出，原本餐单按传统计法可能只有五至六道菜，但楼主亲手加上一个餸后，就真的变成了七道菜，有网民笑称：「加咗就真系7个」、「自己申请，最紧要事主自己高兴」。

楼主本想避开不祥，却亲手凑成了「真．食七」的局面，令不少网民哭笑不得，事件中，有网民亦认为，即使传统不将饭面计算在内，「中式酒楼也应避免出现单数款式，写多份甜品或餐前小碟乜事都无」，认为是酒楼的安排欠缺细心，才引发这场误会。

来源：香港酒楼关注组＠facebook



